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印度25歲女子搭摩天輪出意外！長髮捲入軸承「大片頭皮遭撕裂」

聯合新聞網／ 綜合報導
摩天輪示意圖。圖／ingimage
摩天輪示意圖。圖／ingimage

印度馬哈拉施特拉邦近日發生一起驚悚遊樂設施意外。一名25歲女子到當地節慶市集遊玩，搭乘摩天輪時，長髮意外捲入座椅後方的旋轉軸承，隨著設施持續運轉猛烈拉扯，造成她大片頭皮撕裂，當場血流不止，緊急送醫治療。

事件發生於馬哈拉施特拉邦亞瓦特馬爾縣馬哈岡鄉舉辦的「坦哈波拉」節市集。這場一年一度的市集吸引附近村莊大批民眾前往參加，不少婦女及孩童也到場參與節慶活動，並前往普內什瓦爾·馬哈德夫神廟祈福。

據外媒報導，傷者為25歲的塔利科特（Bali Maroti Talikot）。事發時她正在搭乘摩天輪，不料設施運轉期間，頭髮突然捲入座椅後方的旋轉軸承。

由於摩天輪仍持續高速旋轉，強大的拉扯力量將她的頭髮扯住，並造成部分頭皮撕裂。女子因劇烈疼痛不斷尖叫，附近遊客發現她受傷流血後也相當驚恐，現場一度陷入混亂。

駐守現場的警員獲報後立即趕往處理，在當地居民協助下，迅速讓摩天輪停止運轉，隨後將女子救下並送往醫院接受治療。

這起意外也再次引發外界對臨時市集遊樂設施安全管理的關注，包括機械設備是否定期檢修、乘客與旋轉零件間是否設置足夠防護裝置，以及現場安全措施是否完善等問題。

印度 市集 摩天輪

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