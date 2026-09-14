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泰51歲男深夜全裸潛入魚池猥褻錦鯉、涉4罪終落網 揭曾性侵懷孕母犬

香港01／ 撰文：伊萬德
1名51歲男子涉嫌於深夜時分，潛入鄰居院子的魚池，全裸下水性侵池內的錦鯉。 示意圖／ingimage
1名51歲男子涉嫌於深夜時分，潛入鄰居院子的魚池，全裸下水性侵池內的錦鯉。 示意圖／ingimage

泰國曼谷發生1宗虐待動物案件。1名51歲男子涉嫌於深夜時分，潛入鄰居院子的魚池，全裸下水性侵池內的錦鯉。事主透過監視器發現事件後報警，警方隨後於本月10日拘捕涉案男子。該名男子目前面臨非法入侵、破壞財產、公眾地方行為不檢及虐待動物等多項控罪。

魚池屢現死魚 遺留情趣用品惹疑

案件發生於曼谷威帕哇麗蘭實路（Vibhavadi Rangsit）66巷的1處民居。據錦鯉主人波比（Bobby Anong）表示，涉事錦鯉已飼養約7至8年。近期他察覺魚池出現異常，部份錦鯉陸續死亡，且魚身呈現彎曲狀態。至9月7日下午，其外傭在魚池旁邊發現並丟棄了1件來歷不明的情趣用品。此發現引起波比警覺，隨即調整院子監視器角度，以監控魚池周邊情況，最終揭發該名男子犯案過程。

深夜裸體落池 用魚的口部進行猥褻行為

監視器片段顯示，9月7日晚上約8時30分，涉案男子騎單車抵達現場，將單車停泊在水池旁並視察環境。隨後，該男子向池中錦鯉裸露身體，並嘗試用手及網撈起錦鯉。約8分鐘後，該男子全身赤裸跨入池中，徒手捉住1條錦鯉並利用其口部進行猥褻行為，數分鐘後才將錦鯉放回水中。

事主波比與外傭透過監控畫面目擊事件後，隨即衝出屋外試圖制止。涉案男子見狀立即騎單車逃離現場。波比在追涉案男子時，因穿著拖鞋而滑倒受傷，隨後前往通頌洪（Thung Song Hong）警署報案。

疑犯落網認罪 揭過往曾性侵犬隻

當地警方接報後展開調查，由於疑犯騎單車逃走，警方推斷其居於案發地點附近。至9月10日下午，警員在朗四區（Lak Si）發現身穿案發當日相同服飾的疑犯。疑犯企圖逃跑，但最終被警員制服拘捕。

警方證實，被捕男子名為素提猜（Sutthichai Boonlert），現年51歲。他在接受調查時承認犯案，供稱案發當日原打算到池邊洗澡，惟看見錦鯉游泳時頓生淫念，加上沒有金錢嫖妓及沒有伴侶，因而犯下上述行為。他向警方解釋，未有選擇琵琶魚（Sucker fish）是因為該魚類帶有刺，而錦鯉則不會對其造成痛楚。

此外，素提猜承認案發前曾吸食拾獲得來的毒品，並供出數年前曾因性侵1隻懷孕母犬而被捕入獄，亦曾對在垃圾堆撿拾的公仔作出不軌行為。目前，警方正對案件作進一步調查，並準備針對其多項違法行為提出正式檢控。

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文章授權轉載自《香港01》

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