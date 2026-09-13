外籍客遊越南「坐霸王車」？一句謝謝代車資 司機傻眼

搭計程車不給錢，說聲「謝謝」就走了？越南早前發生一宗奇葩的「坐霸王的」事件，行車紀錄器影片在網絡瘋傳，1名懷疑印度籍男乘客抵達目的地後沒有付款，僅拋出一句「I have no money, thanks」（我沒有錢，謝謝）代替車資，隨即大搖大擺下車離去，令司機錯愕得不懂反應。事件疑另有內情，有場報導指涉事乘客留言「喊冤」解釋原委，而計程車司機也大方表示車資金額不高，不打算追究。

一句「Thank You」代車資 計程車司機當場傻眼

綜合外媒報導，越南計程車司機Quan日前在社交平台上載一段行車紀錄器片段，影片顯示，當地時間8月3日早上約7點45分，他載送1名相信是印度籍的男乘客到達目的地後，該乘客連聲道謝並解開安全帶準備下車，毫無付款意圖。當司機提醒需要支付車資時，該名男子神情淡定地回應：「I have no money, thanks. 」（我沒有錢，謝謝），若無其事地下車離開。這突如其來的舉動令司機反應不及，只能呆坐在駕駛座，看着對方揚長而去。

疑有內情 涉事乘客拍片喊冤

計程車司機指因為車資金額不高，所以不打算追究。就在網友群起批評該名「霸王客」之際，事件疑似迎來了戲劇性的反轉。有報導指該名乘客澄清，他當時要趕搭飛機及緊急領取包裹，因時間太趕無法用應用程式叫車，相信是想解釋身上無現金，強調雙方可和解。

乘客表示發現自己被當成「騙子」並遭網友公審後已立刻拍片解釋，同時呼籲該司機與他聯絡以補交車資。不過，其社交平台帳號隨後轉為非公開狀態。

影片瘋傳引熱議 出門旅遊需友善溝通

大批網友強烈譴責該乘客，認為其舉動屬無賴行為，強調即使事出有因亦不能「坐霸王車」，必須事先與司機商量。同時，有網友對司機沒有強硬追討車資感到不解，批評他過於懦弱；但亦有人認為司機做法明智，免卻引發不必要的肢體衝突。

根據當地媒體報導，不少自稱來自印度的網友在發文者的帖文下留言致歉，強調「個別人士的無禮行為絕對不能代表所有印度遊客」。

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文章授權轉載自《香港01》