快訊

解雇風暴／員工被訴重罪能開除？中科院踩紅線一路敗訴

MLB／李灝宇像發電廠帶來能量 老虎教頭看單場3長打關鍵是「耐心」

青年運動再襲擊沙烏地阿拉伯基地！沙王儲2度求川普出手遭拒

聽新聞
0:00 / 0:00

外籍客遊越南「坐霸王車」？一句謝謝代車資 司機傻眼

香港01／ 撰文／安琪拉
搭計程車不給錢，說聲「謝謝」就走了？越南早前發生一宗奇葩的「坐霸王的」事件，行車紀錄器影片在網絡瘋傳。圖／ingimage
搭計程車不給錢，說聲「謝謝」就走了？越南早前發生一宗奇葩的「坐霸王的」事件，行車紀錄器影片在網絡瘋傳。圖／ingimage

計程車不給錢，說聲「謝謝」就走了？越南早前發生一宗奇葩的「坐霸王的」事件，行車紀錄器影片在網絡瘋傳，1名懷疑印度籍男乘客抵達目的地後沒有付款，僅拋出一句「I have no money, thanks」（我沒有錢，謝謝）代替車資，隨即大搖大擺下車離去，令司機錯愕得不懂反應。事件疑另有內情，有場報導指涉事乘客留言「喊冤」解釋原委，而計程車司機也大方表示車資金額不高，不打算追究。

一句「Thank You」代車資 計程車司機當場傻眼

綜合外媒報導，越南計程車司機Quan日前在社交平台上載一段行車紀錄器片段，影片顯示，當地時間8月3日早上約7點45分，他載送1名相信是印度籍的男乘客到達目的地後，該乘客連聲道謝並解開安全帶準備下車，毫無付款意圖。當司機提醒需要支付車資時，該名男子神情淡定地回應：「I have no money, thanks. 」（我沒有錢，謝謝），若無其事地下車離開。這突如其來的舉動令司機反應不及，只能呆坐在駕駛座，看着對方揚長而去。

疑有內情 涉事乘客拍片喊冤

計程車司機指因為車資金額不高，所以不打算追究。就在網友群起批評該名「霸王客」之際，事件疑似迎來了戲劇性的反轉。有報導指該名乘客澄清，他當時要趕搭飛機及緊急領取包裹，因時間太趕無法用應用程式叫車，相信是想解釋身上無現金，強調雙方可和解。

乘客表示發現自己被當成「騙子」並遭網友公審後已立刻拍片解釋，同時呼籲該司機與他聯絡以補交車資。不過，其社交平台帳號隨後轉為非公開狀態。

影片瘋傳引熱議 出門旅遊需友善溝通

大批網友強烈譴責該乘客，認為其舉動屬無賴行為，強調即使事出有因亦不能「坐霸王車」，必須事先與司機商量。同時，有網友對司機沒有強硬追討車資感到不解，批評他過於懦弱；但亦有人認為司機做法明智，免卻引發不必要的肢體衝突。

根據當地媒體報導，不少自稱來自印度的網友在發文者的帖文下留言致歉，強調「個別人士的無禮行為絕對不能代表所有印度遊客」。

延伸閱讀：

遊港坐霸王車？內地女坐九巴沒付款　司機叫咁做尷尬　後續超展開

衰！港女搭港鐵拍八達通出閘　鄉音男搶閘搭霸王車　之後竟然去…

文章授權轉載自《香港01》

越南 車資 司機 計程車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美華裔司機微信接單變運200磅大麻！喊冤枉仍判罪成 綠卡恐不保

日本電車內聊天超大聲！奶奶突遞糖果說1句 網全讚嘆：極致高級酸

疑公媳公園車震偷情遭婆婆當場抓包！女子「下身失蹤」慌逃全被拍

日年輕人搶當小黃司機！內行曝年薪破百萬、年休逾200天 公司還有補助

相關新聞

職場視角看恐怖片：不怕異形上船 怕爛工作換不了老闆

「異形」上映近半世紀，最令人毛骨悚然的通常是抱臉蟲、破胸而出的怪物，以及困在太空船裡無處可逃的絕望。但以勞動經濟學的角度來看，這部科幻經典其實還藏著另一種恐怖：船員接下危險任務卻沒得加薪，不想做也不能拒絕，連另謀高就都近乎奢望。究竟片中那家壟斷太空採礦與運輸的冷血企業，距離我們今日的職場有多遠？

青年運動再襲擊沙烏地阿拉伯基地！沙王儲2度求川普出手遭拒

法新社報導，伊朗扶植的葉門叛軍青年運動與獲利雅德支持的葉門政府軍近日升高交火，青年運動13日再宣稱動用無人機與飛彈攻擊沙烏地阿拉伯南部一座軍事基地。隨著情勢逐漸白熱化，部署在阿拉伯海的美國航空母艦「華盛頓號」官兵目前處於高度戒備。

外籍客遊越南「坐霸王車」？一句謝謝代車資 司機傻眼

搭計程車不給錢，說聲「謝謝」就走了？越南早前發生一宗奇葩的「坐霸王的」事件，行車紀錄器影片在網絡瘋傳，1名懷疑印度籍男乘客抵達目的地後沒有付款，僅拋出一句「I have no money, thanks」（我沒有錢，謝謝）代替車資，隨即大搖大擺下車離去，令司機錯愕得不懂反應。

美媒實測首位AI女演員翻車 被要求即興演出當場卡關

好萊塢首位AI女演員諾伍德（Tilly Norwood）近日首次在鏡頭前完成專訪。美媒記者透過視像通話，要求諾伍德即場進行一次試鏡：即興表演一段她剛剛得知愛犬去世的場景。諾伍德似乎被這個要求「難倒」，她無法即時演繹喪狗之痛，指這個要求很難，並聲稱如果這是試鏡，她大概會站在原地一動也不動。

打破美國數十年中立！川普喊樂見愛爾蘭統一 英國急回應了

衛報報導，美國總統川普12日訪問愛爾蘭時表示自己「樂見」北愛爾蘭與愛爾蘭共和國統一，還稱統一「最終都會發生，既然如此，不如現在就發生」，之後更形容這將會「非常棒」。這番言論打破美國數十年來在這項高度敏感議題上維持中立的慣例，立即引發英國與北愛爾蘭政壇議論。

青年運動連奪紅海要地 圖解沙國石油出路面臨雙重打擊

主導石油輸出國組織（OPEC）的沙烏地阿拉伯11日以「預防性措施」為由，關閉1條橫貫全境的東西向輸油管，沙國官員指控，該地遭無人機攻擊。美國總統川普12日則指控這條管線停擺的幕後黑手可能就是伊朗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。