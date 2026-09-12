減重成功秀身材！G級童顏偶像曬火辣背心照 1細節竟引爆網論戰

在追求完美體態的偶像產業中，藝人身材的變化往往能輕易掀起話題與討論。今年5月剛出道的日本地下偶像女團「啊！找到戀愛了…♡（あ！恋見つけちゃいました…♡）」成員紫吹彩（紫吹あや），日前在社群平台上大方曬出減重成功的火辣成果，展示151公分嬌小身材搭配G罩杯的傲人曲線，沒想到網友的目光卻全被她左手臂上的刺青給吸引，意外引爆正反兩極的輿論論戰。

據日媒《女性自身》報導，現年25歲的紫吹彩來自長野縣，過去曾有長達6年的偶像活動經歷，在隊內以童顏與姣好身材累積不少人氣。她日前透過X帳號分享減重成績單，貼出體重42.7公斤、體脂肪率17.2%的數據，並附上穿著灰色背心與短裙的性感辣照，展示纖細手臂與飽滿胸型的強烈對比。

照片曝光後，網友關注的焦點很快轉移到她露出的左上臂上，只見她手臂上刺著由月亮圖騰與羽翼裝飾組成的精緻刺青，極具存在感。由於在日本傳統觀念中對偶像刺青的接受度普遍偏低，不少網友見狀紛紛表示失望，「再怎麼漂亮看到刺青瞬間冷掉」、「這種造型只覺得像不良少女」、「明明條件很好，太可惜了」、「刺青真是降低了她的魅力」。

不過也有許多粉絲稱讚紫吹彩，「長得太可愛了，超級漂亮」、「真的瘦了好多啊」、「平常有在健身嗎？好想知道你是怎麼成功瘦下來的」、「太性感了吧」。

事實上紫吹彩過去就曾公開過腹部刺青，8月中她還曾在Instagram發文猶豫是否要在夏天刺新圖案，沒想到短短幾天後便在社群平台曬出發紅的新刺青，笑稱過程比想像中還痛。這次藉由分享瘦身成果順便展示新刺青，雖然成功博得不少聲量，卻也讓她陷入偶像形象與個人風格之間的爭議浪潮中。