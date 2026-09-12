淫亂住持激戰單親辣媽 昔名校啦啦隊身分遭起底…破產三年竟暴富擁2房

泰國寺廟驚爆9200萬泰銖（約新台幣8803萬元）資金案，前住持涉嫌挪用寺廟款項，與他關係密切的47歲女信徒艾姐（สีกาเอ๋）也遭警方鎖定。不料，在調查過程中，警方發現寺廟監視器畫面拍下兩人不只在廚房附近親吻，之後更轉往餐桌旁發生性行為，畫面流出引起泰國網友熱議。

綜合泰媒報導，泰國中央調查局日前逮捕帕府泰沙旺寺前住持帕瓦吉拉揚（Phra Vajirayan），調查過程中將案件追查至艾姐。警方指控，過去約2年間，寺廟資金遭挪作私人用途，部分款項疑經由艾姐轉移，並透過其他方式掩飾持有情形，涉案金額超過9200萬泰銖。

警方隨後擴大調查，並前往位於巴吞他尼府的一處住宅搜索。根據警方初步公布的資訊，現場查獲35尊金製佛牌、金條金飾與超過359萬泰銖（約新台幣343萬元）現金，以及土地權狀和投資相關文件，目前均被帶回進一步查明來源，以及是否與案件有所關聯。

有泰國網友發現艾姐約30年前曾就讀知名大學，並擔任啦啦隊員，後來成為單親媽媽，投入信仰及相關儀式有關的生意。據網路公開資訊，艾姐經營的業務包括販售祭祀用品，以及提供還願、祈福和驅邪等相關服務。不過，這些個人經歷主要來自網路專頁，目前並沒有完整官方文件證實所有細節。

泰國警方第一分局局長查尼帕（Chetniphat Siriwat）透露，艾姐曾在2019年宣告破產，直到2022年才解除破產狀態。沒想到在短短3年間卻突然暴富，不僅名下坐擁兩棟價值400萬泰銖（約新台幣382萬元）的豪宅，更囤積了大量現金與黃金。

隨著她被捲入寺廟資金案，外界也開始關注她與前住持之間的關係，以及雙方是否存在資金往來。警方目前正針對銀行帳戶、投資文件、名下資產及相關交易紀錄展開調查，以釐清9200萬泰銖寺廟資金的流向。目前案件仍在調查階段，警方除了追查前住持及艾姐涉及的資金流向，也將進一步調查是否還有其他人士涉案。