日年輕人搶當小黃司機！內行曝年薪破百萬、年休逾200天 公司還有補助

過去提到計程車司機，總給人「中高齡專屬」的刻板印象，但日本最近掀起一股新熱潮，大批年輕人紛紛投身計程車行業。最新數據顯示，日本20幾歲年輕計程車司機平均年收入逼近500萬日圓（約新台幣103萬元），比同齡上班族平均薪酬高出近34%！甚至有24歲司機入行2年便創下720萬日圓（約新台幣150萬元）年薪紀錄，到底這項傳統行業為何會成為日本年輕人的高薪「神職」呢？

據日本招聘平台《GOジョブ》報導，以往做計程車司機需要熟悉全城街道，但如今高精度GPS導航和配車App的流通使用，能精準預測客源聚集地。20多歲的年輕人對科技適應力較強，能善用App接單、電子支付，還可以在各大網絡社群傳達即時路況，營運效率遠勝傳統司機。

日本各大龍頭計程車公司現時為吸引更多新血，會提供首幾個月每月35萬至40萬日圓（約新台幣7.2萬至8.2萬元）的薪資保障。配合不高的抽成制度，多勞多得，體力充沛的年輕司機更可鎖定深夜至清晨的長途客黃金時段，入行短短1年便有機會挑戰月薪40萬至50萬日圓（約新台幣8.2萬至10.3萬元）。

最吸引年輕人的莫過於極佳的工作與生活平衡，計程車行業多採用「隔日勤務」制，即工作1天、休息1天，每月只需出勤11至13天。算上下班後的「勤休」時間，換算下來一年休假多達233日。每逢周五上班後，周末與周一即自動形成3連休，方便隨時安排旅行或發展個人興趣。

考取專業計程車牌照以往是不少人的門檻，但現時各大公司均提供全額資助，承擔約22萬日圓（約新台幣4.5萬元）的考照費用。受訓期間每日更可獲約1萬日圓（約新台幣2千元）津貼，最快只需4天即可順利畢業上路，實現真正的零成本轉職。充裕的休假時間方便司機考取專業證照，甚至兼職做網頁設計與影片剪輯，開闢多元職涯。

在日本考取計程車「普通二種免許」，門檻為年滿21歲、持一級駕照滿3年及通過深視力測試。2025年修例後課時縮至29小時，費用約20萬至28萬日圓。參加合宿集訓最快5日畢業，連同筆試最快6日即可順利拿牌。

另外有不少年輕人選擇在多出的休假時間考取會計、地產經紀或理財規劃師等專業資格，甚至還兼職從事網頁設計或影片剪輯。

此外，累積10年經驗後，最快可在30歲出頭申請成為「個人計程車」經營者，自由安排工時，優秀者年收入更可突破1,000萬日圓（約新台幣206萬元），成功打破大眾對傳統藍領行業辛苦又低薪的刻板印象。

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文章授權轉載自《香港01》