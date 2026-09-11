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「與豬共泳」網路爆紅！希臘小島成知名觀光景點 湧入數以千計遊客

中央社／ 希臘阿托科斯11日綜合外電報導
小豬們大多自顧自地在沙灘上覓食，偶爾泡進海裡游個泳、沖個涼。 法新社
小豬們大多自顧自地在沙灘上覓食，偶爾泡進海裡游個泳、沖個涼。 法新社

如同地中海觀光大國希臘的其他地方，遊客每年這時節倘佯愛奧尼亞海（Ionian Sea）小島阿托科斯（Atokos）蔚藍海水中。然而特別之處在於這裡有成群黑豬相伴。

法新社報導，因為能和這些溫馴動物一起游泳、甚至餵食牠們，距離伊薩基島（Ithaka）不遠的這座私人小島在社群媒體上爆紅，吸引世界各地遊客造訪。

小豬們大多自顧自地在沙灘上覓食，偶爾泡進海裡游個泳、沖個涼。

因為能和這些溫馴動物一起游泳、甚至餵食牠們，距離伊薩基島不遠的私人小島阿托科斯在社群媒體上爆紅，吸引世界各地遊客造訪。 法新社
因為能和這些溫馴動物一起游泳、甚至餵食牠們，距離伊薩基島不遠的私人小島阿托科斯在社群媒體上爆紅，吸引世界各地遊客造訪。 法新社

22歲義大利刺青師費拉里（Francesco Ferrari）說：「牠們看起來完全適應這裡的環境，而且你不碰牠們，牠們也不咬人。」

旅遊業者比夏（Renato Bisha）用船將遊客送來。他每天都會從伊薩基島往返載客好幾趟。

隨著「小豬島」（Piggy Island）體驗在社群平台上爆紅，附近的雷夫卡達島（Lefkada）和凱法隆尼亞島（Kefalonia）也有類似的一日遊行程。

豬群游泳畫面在Instagram和TikTok上瘋傳之前，阿托科斯鮮為人知，如今尤其到了夏季旺季都會湧入數以千計遊客。

來自希臘第撒隆尼基（Thessaloniki）的33歲會計師格雷迪斯（Simos Gleridis）說：「獨一無二體驗，值得親自過來看看。」

群游泳畫面在Instagram和TikTok上瘋傳之前，阿托科斯鮮為人知，如今尤其到了夏季旺季都會湧入數以千計遊客。 法新社
群游泳畫面在Instagram和TikTok上瘋傳之前，阿托科斯鮮為人知，如今尤其到了夏季旺季都會湧入數以千計遊客。 法新社

希臘 地中海 觀光景點 旅遊

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