妻子主動牽線閨密給老公 美國夫妻組成「三人家庭」養8孩

美國北卡羅來納州一名女子在閨蜜離婚後，邀請她搬來自己家同住。想不到同住久了以後，女子竟異想天開認為丈夫能帶給她幸褔，建議組成「三人家庭」。現在三個人建立開放式關係，一起照顧八個孩子，認為生活過得十分幸福。

據《太陽報》（The Sun）報導，38歲的阿曼達（Amanda Coates）和丈夫丹尼斯（Dennis Coates）在一起十三年，結婚了五年。之前阿曼達的好友維多利亞（Victoria）因為離婚陷入低潮，阿曼達便邀請她搬來和他們同住，後來甚至鼓勵丈夫和好友發展感情。

阿曼達說，自己跟丈夫之前就曾討論過開放式婚姻，但一直到維多利亞搬來家裡後，他們才真的實踐開放式關係。其實對阿曼達來說，一開始看到丈夫與好友發展親密關係讓她很不好受，但她認為維多利亞是自己一輩子的摯友，現在很享受三人的關係。

三個人共同扶養八個孩子，分別是阿曼達與丹尼斯的14歲女兒艾拉（Aylah）、11歲女兒索菲亞（Sophia）、9歲兒子巴里（Bary）和3歲的女兒瑪麗（Mary）；維多利亞在之前的婚姻生了9歲的女兒瑪德琳（Madilyn），後來又與丹尼斯生下3歲的兒子連恩（Liam）、2歲的女兒瓦勒麗（Valyrie）及8個月大的艾莉．梅（Ellie-May）。

孩子們也知道家中的特殊家庭安排。阿曼達表示，孩子們把維多利亞視為另一位媽媽，所有孩子都受到同等對待。10人住在一棟5房住宅裡，生活難免忙亂、偶爾也會有經濟壓力，但三名大人能一起分擔家務與育兒責任。

丹尼斯說，這樣的生活讓他變得更有耐心。雖然照顧兩位伴侶和八個孩子相當忙碌，他仍表示自己愛所有的家人。阿曼達也坦言，這種生活並不適合每個人，但對他們而言，「家庭的幸福最重要」，目前沒有改變現況的打算。