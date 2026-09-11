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影／男割草突身體不適送醫 消防員見草坪割到一半「順手幫他完成」超貼心

聯合新聞網／ 綜合報導
男子割草到一半身體不適送醫，消防隊主動留下幫忙完成割草。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子割草到一半身體不適送醫，消防隊主動留下幫忙完成割草。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國奧克拉荷馬州一名男子日前在家中整理庭院時突然身體不適，消防員趕到現場將他送醫後，發現他的草坪才割到一半，竟決定留下來替他把剩下的草皮割完，引發網友討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，奧克拉荷馬市消防局（Oklahoma City Fire Department）近日接獲醫療救援通報，消防員抵達後先替這名男子提供必要照護，隨後由救護車將他送往醫院。

消防員準備離開時發現，男子原本正在割草，但由於他身體不適，整片草坪只割完了一半，於是決定留下來幫忙完成。消防局分享的影片中，可以看到幾名穿著制服的消防員拿起割草機，在男子家門前認真把剩下的草坪整理完。原本只是出勤救護，最後卻意外多了一項「割草任務」。

消防局表示：「服務不一定會在緊急狀況結束時停止。」他們認為，這只是個小小的善意舉動，卻也提醒大家，照顧社區不只是關乎緊急救援而已。

影片曝光後，不少居民在留言區大讚消防員的暖心舉動。「我們的城市真的很幸運，有這麼棒的一群人！」另一名網友則留言：「這真的是很棒的善舉，雖然你們沒有義務這麼做，但因為你們真的關心大家。謝謝你們！」

消防員 庭院

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