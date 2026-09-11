19歲時重達210公斤曾以為快死了 男3年甩掉124公斤變超帥

美國德州男子大衛．卡斯塔涅達（David John Castañeda）19歲時體重曾達464磅（約210公斤），每天大部分時間都躺在床上吃東西，甚至吃到「身體覺得痛」。如今22歲的他，在不到3年內減掉272磅（約124公斤），不僅成功大幅改變體型，也重新找回了生活的自信。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，大衛回憶自己以前的食量非常驚人。早餐可能就要吃掉8顆蛋，接著還會吃掉一整包義大利麵，搭配牛肉或雞肉，再配上「數不清」的麵包。除此之外，他每餐還要吃掉大量的墨西哥玉米餅，晚餐則是更多肉類和多到「可以餵飽一整個村莊」的米飯。

上述提到的還只是正餐，除了正餐以外，他也常吃洋芋片、爆米花、冰淇淋等，長期下來，身體就開始出了問題。當他胖到210公斤時，不只出現褥瘡、頸部皮膚變色及胰島素阻抗。甚至有一段時間，體重計的數字位數還不夠他量，顯示不了他的體重。

過去他曾多次嘗試減重，卻總是在瘦下來後復胖，甚至比減重前更重。直到2023年10月，他終於改變想法。他告訴自己，不論選擇改變與否，時間都會繼續流逝；與其幾年後仍停留在原地，不如利用這段時間成為自己想成為的人。

大衛先從控制食慾開始，期間嘗試過生酮飲食和斷食，之後逐漸建立較能長期維持的飲食習慣，最後採取熱量赤字的方式控制體重。他也克服對健身房的恐懼，逼自己每天踏進健身房。

「我以前很害怕別人看我、評價我，因為那時候我非常胖，也沒有什麼力氣。」他說。但隨著時間過去，健身房不再是讓他害怕的地方，而成了他挑戰自己的場所。

不到3年，他成功減掉272磅（約124公斤）。如今他的飲食以雞胸肉、絞牛肉、雞蛋、馬鈴薯和大量蔬菜為主，每天確保攝取足夠的營養素，而不是暴飲暴食。

減重後他的體力也出現巨大變化。過去連跑完1英里（約1.6公里）都很困難的他，如今已能在30分鐘內跑完5公里。而且瘦下來後他的自信心大幅提升，現在的他敢主動認識任何想認識的人，更有不少網友稱讚他看起來完全不一樣了。