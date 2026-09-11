蠍子蜘蛛與蟋蟀都是室友！ 30歲女失戀後搬進西西里洞穴長住

30歲的室內設計師巴恩斯（Shalise Barnes）去年6月花5.5萬歐元（約新台幣202萬元）買下一座位於義大利西西里的85平方公尺洞穴住宅。當時她甚至沒親眼看過房子，原本只打算重新整理後轉手出租，沒想到第一次走進去就「愛上它」，最後乾脆決定搬進去長住。

據《鏡報》（Mirror）報導，這座洞穴早在2006年就被前屋主改造成住宅，從外觀看起來就像一般房子，內部則有廚房、浴室、電力、自來水、熱水器，還有一個樓上的臥室。巴恩斯和狗狗、3隻貓一起住，每月水電等基本開銷約150歐元（約新台幣5500元）。

她表示，洞穴就像「住在地球裡」，夏天自然涼爽、冬天則比較溫暖。只是住進來後，也得接受潮濕、灰塵和昆蟲等問題。她每天早上都會打開門窗降低濕氣，因為石灰岩質地柔軟，容易產生粉塵。除了濕氣粉塵等問題，房子裡還有很多昆蟲當「室友」。家裡不只有蠍子，還有蟋蟀、蜘蛛。她開玩笑說自己住在那就得練習不怕蟲，「因為牠們都是我的室友。」

巴恩斯原本住在荷蘭阿姆斯特丹，當時剛經歷一段感情分手。搬進洞穴後，她反而找回了生活的平靜。「我決定留下來，重新開始，這個房子救了我」，搬進去的頭幾個月，她經常躺在吊床上看書，甚至沒有買電視。

這座洞穴的歷史也讓她著迷。根據她向前屋主了解並自行研究的結果，這裡過去可能曾是飼養農場動物的空間，到了20世紀還曾經是一間麵包店。屋內也留有老鑰匙和一幅聖徒畫作，她認為可能已有數百年歷史，因此特別將它們展示在家中。

巴恩斯把改造後的洞穴住宅分享到TikTok，其中一支影片已累積超過290萬次觀看。許多人讚嘆這個特殊住家，但也有人留言警告她可能會得肺癌、房子可能淹水或發霉，甚至有人開玩笑說洞穴裡可能有「惡魔」。面對各種質疑，她選擇一笑置之。對她而言，這座與眾不同的洞穴不只是住所，更成了人生低潮後重新開始的地方。