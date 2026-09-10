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17歲遭潛規則偷拍…前寫真偶像轉行暗黑界吐心聲 媽媽1句話救了她

聯合新聞網／ 綜合報導
現年26歲的人氣性感女優安位薰，自2017年以寫真偶像身分出道，並於2021年正式轉戰暗黑界，憑藉獨特的神秘氣質與亮眼外型吸引眾多粉絲。 圖／截自社群平台X @Kaoru2dive
現年26歲的人氣性感女優安位薰，自2017年以寫真偶像身分出道，並於2021年正式轉戰暗黑界，憑藉獨特的神秘氣質與亮眼外型吸引眾多粉絲。 圖／截自社群平台X @Kaoru2dive

在光鮮亮麗的日本演藝圈背後，藏著許多不為人知的艱辛與殘酷。現年26歲的人氣性感女優安位薰，自2017年以寫真偶像身分出道，並於2021年正式轉戰暗黑界，憑藉獨特的神秘氣質與亮眼外型吸引眾多粉絲。然而，看似順遂的職涯背後，安位薰其實經歷過許多演藝圈的潛規則考驗，從性騷擾、偷拍到低薪壓榨，她的演藝之路可說是困難不斷。

根據日媒「日刊SPA！」報導，安位薰從小家境並不富裕，為了減輕家中負擔，高中時期便開始從事模特兒與地下偶像的工作，希望靠自己的力量賺錢，不料卻遇上不良經紀公司，不僅遭性騷擾還被扣押薪水。

安位薰透露，17歲出道時雖然曾登上雜誌封面，但實質收入極其微薄，甚至經常遭遇「零片酬」的窘境。更讓安位薰留下創傷的是，她曾在寫真拍攝現場遭到男攝影師以身體壓迫性騷擾，甚至在住宿浴室的玻璃窗上方發現隱藏攝影機偷拍，向相關人員反應後卻被壓下消息，讓年少的她陷入深深的絕望與恐慌。

安位薰在21歲轉戰AV女優後，雖然對於在鏡頭前展露身體感到極度緊張與生疏，但也逐漸體會到這是一門需要演技、視覺呈現與不斷摸索的事業，對比過往在寫真界所受到的傷害，她認為AV產業反而比大眾印象中更專業與安全。

即便逐漸在暗黑界站穩腳步，安位薰也曾面臨極大的心理瓶頸與引退危機。她回憶，曾有一次拍攝過程極度不適與疼痛，卻未能得到現場工作人員的體諒，排山倒海的委屈讓她在搭乘電車回家的途中忍不住一路痛哭，甚至下定決心要結束女優生涯。

然而，母親在聽聞安位薰想引退的想法後，沒有責備也沒有過度焦慮，反而淡然又溫暖地回應：「很好啊，那就辭職吧！能工作的地方要多少有多少。」這句看似簡單的回答，頓時解開了她心中的枷鎖，讓她意識到自己隨時有退路，反而重新找到了「繼續堅持下去」的勇氣與力量。

如今的安位薰不僅擁有理解與支持她的家人，也找到了屬於自己的獨特定位。除了女優身分外，喜愛動漫與音樂的她積極發展DJ活動，打造出兼具次文化風格的「宅女女優」形象。談及未來規劃，安位薰坦言目前仍渴望呈現更好的作品給支持者，並持續經營音樂領域的事業。

對於陪伴安位薰走過低潮的家人，她心中充滿無盡的感激，表示現階段最大的目標就是努力存錢與理財，給予母親與姐姐實質的回報。這一段從逆境中破繭重生的歷程，不僅展現了她面對挫折的韌性，也讓大眾看見了女性在面對職涯抉擇時，家庭包容所帶來的強大力量。

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