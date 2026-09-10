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中國遊客掐頸富士山天鵝擺拍 挨轟後急刪貼文改口稱AI合成

中央社／ 台北10日電
遊客在日本山梨縣河口湖畔欣賞富士山。示意圖，非文中當事人。 新華社
遊客在日本山梨縣河口湖畔欣賞富士山。示意圖，非文中當事人。 新華社

兩名中國女性遊客在日本富士山山中湖畔追逐並徒手捕捉野生天鵝的照片，近日在網路上瘋傳，其中一人更掐住天鵝頸部並吊在半空中。事件引發爭議後，當事人急刪貼文並改口稱「照片是AI合成」。

香港01今天報導，從曝光照片可見，一名遊客將天鵝抱在懷中，另一名同行者則直接掐住天鵝脖子將天鵝凌空拎起擺拍。由於野生天鵝在日本受到法律嚴格保護，任何任意捕獲或意圖傷害的舉動都可能觸法。

發布照片的抖音原創者一度關閉帳號，並刪除相關圖文及影片；之後有疑似的當事人發文承認，當時確有與天鵝合照，但辯稱抓天鵝照片是人工智慧（AI）合成，並沒有傷害天鵝的行為。

報導說，據日本鳥獸保護管理法，任何人未獲許可都嚴禁擅自捕捉或傷害野生鳥獸，違者最高可被判處監禁或罰款。

這兩名遊客的相關行徑在網上引發眾多批評，有人指責「太誇張了」、「這虐待動物吧」，還有人呼籲日本政府加以嚴懲並註銷兩人的簽證。

報導提到，中國遊客過去就曾多次發生不當行為對待奈良鹿，包括餵垃圾等，這次對富士山天鵝掐頸擺拍的行為再次受到關注。

天鵝 富士山 遊客

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