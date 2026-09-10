新型詐騙？外籍女硬闖店家塞國旗募款 日本餐飲業付錢消災

據日媒「朝日電視台」報導，日本近來頻傳新型態強迫推銷與騷擾手法。許多餐飲業者反映，常有陌生外國女子手持日本國旗突襲闖入店內，亮出紙條以「聾啞人士募款、推動文化交流」為由強索金錢。這種打著弱勢愛心名號、實則死纏爛打的行為，已在各大商圈引起業者與顧客強烈困擾。

以北海道札幌薄野鬧區為例，多家酒吧遭遇外國女子闖入，對方不點餐也不入座，直接拿出寫著「我聽不見，也無法說話，為了學日本文化來日本，需要贊助，捐款500日圓（約台幣103元）即贈送國旗」的字條。有店家坦言，對方擺出不給錢就不走的姿態，為了避免打擾其他客人，無奈之下只能付錢消災。若拒絕，對方甚至會當場擺臉色，甚至還傳出有店家遇到女子專挑微醺客人漫天喊價到1,000日圓（約台幣206元）。

前警視廳公安部專家松丸俊彥指出，以往這類兜售多在秋葉原或新宿等街頭出沒，如今直接闖進私人店家強推，明顯變本加厲。防詐專家多田文明則深入剖析，過去這類手法多半在路邊兜售零食餅乾，但食品容易有食安疑慮、引起戒心，才換成日本國旗，甚至不排除是藉國旗相關時事降低大眾心防。他強調，當兜售商品隨時間不斷變換，背後很可能有集團暗中操控募款，民眾切莫將金錢交給來路不明的團體。

專家與警方一致呼籲，一旦店家妥協給錢，極易被當成好下手的目標而多次上門。面對強行推銷，第一原則就是堅定回絕並要求對方立即離開。若對方仍執意逗留糾纏，應立即報警處理，千萬不要想息事寧人而助長詐騙歪風。