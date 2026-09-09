7月才稱病逝…前日職潛力股「死者復甦」盜刷遭逮 友人揭真相：早料到

今年6月，前日本職棒廣島東洋鯉魚隊球員多田大輔涉嫌盜刷他人信用卡，遭警方逮捕後承認犯罪。荒謬的是，早在今年7月，他的個人Instagram曾發布「死訊」，稱多田大輔因肝癌病逝，如今本人卻「死而復活」，甚至因犯罪遭逮、登上媒體版面，不僅戳破詐死謊言，也成了網友眼中的荒誕故事。

根據產經新聞報導，今年6月中，30歲的多田大輔涉嫌盜刷他人的信用卡，在東京墨田區一家包廂式影音店內，非法支付約3500日圓（約台幣718元）。卡片的主人是一名20多歲的男子，案發隔天便前往警局報案，多田大輔遭警方逮後供稱，他稱著男子睡著時，從他的錢包偷走信用卡，且承認當時手頭很緊、非常缺錢。

詭異的是，早在今年7月，多田大輔的Instagram曾發出一則「本人死訊」。女性自身報導，當時貼文寫道，多田大輔因肝癌於6月21日去世，本人臨終前曾交代，希望向生前造成困擾的各位表達歉意。如今多田大輔因偷竊、盜刷他人信用卡遭逮捕的消息登上媒體版面，不僅出現「死者復甦」的弔詭狀況，更直接戳穿了本人偽造的死亡消息。

一名與多田大輔熟識、在廣島經營餐飲的男子透露，多田過去便涉入不少金錢糾紛，且沉迷賭博，無奈感嘆「我早就料到總有一天會變成這樣」。男子提到，儘管多田大輔的「死訊」曝光，但他一直知道多田根本還活著，甚至連他的工作地點都一清二楚，「說穿了就是逃跑，假裝自己死了，也是為了不讓別人追究（討債）吧」，對多田的下場一點也不感到意外。

多田大輔在2015年至2017年間效力於廣島鯉魚隊，當時身高189公分的他，是一名備受期待的捕手，可惜未曾獲得一軍出場機會，並於2017年收到球團的「戰力外通告」，如今下場更是令人唏噓。