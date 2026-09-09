判若兩人？「地雷妹」甩肉25公斤再進化 2個月蛻變韓系女神網超心動

以「地雷系」自稱的日本網紅萌乃YUNO（萌乃ゆの），學生時期曾因外貌遭到同儕霸凌，後來她下定決心改變自己，靠著整型及化妝逐步找回自信。近期，萌乃YUNO聽從網友們的建議，擺脫過往濃厚、浮誇的地雷系妝容，短短2個月就蛻變成清透自然系美女，日前她秀出「韓系風格日常照」，照片一出遂掀起轟動，網友們紛紛大讚簡直像換了個人。

根據J CAST NEWS報導，萌乃YUNO曾在社群發文提及自己的過去，她坦言「我並不是出生即贏在起跑點的『人生勝利組』」，學生時期曾因外貌遭到霸凌，更常戴著口罩遮掩自己。直至22歲她開始整形，162公分的她從80公斤減到55公斤，同時花了很多時間研究化妝打扮，萌乃YUNO為了改變自己相當努力，這才讓她有了全新的面貌。

然而，由於萌乃YUNO當時的妝容下手比較重，部分網友也跳出來給予建議，希望她可以把妝化得淡一些。萌乃YUNO聽從大眾的叮嚀，不斷精進自己的化妝技巧，從她8月底的發文可見，萌乃YUNO已逐漸脫離地雷系，並獲得許多粉絲的鼓勵。

日前，萌乃YUNO再度公開大幅改變妝容後的自拍照，從照片可見，萌乃YUNO改走較韓系的化妝方式，眉毛改用與髮色較相近的顏色，眼妝、臥蠶及腮紅的下手力道減輕，讓整體妝容更加輕薄自然，短短2個月的時間就從浮誇地雷系進化成自然純真系美女，讓網友們為之驚艷。

貼文迅速就累積了30萬人點讚，網友們紛紛留言誇獎，「真的超級無敵可愛」、「變成超可愛的美女了」，許多人都被萌乃YUNO的努力感動，「不只外表可愛，為了變美而努力不懈的精神更是美麗動人」、「短短2個月卻能進步這麼多，真的很強」，也有人因此獲得鼓勵，「希望我的化妝技術也能進步得這麼快」。

萌乃YUNO表示，自己卸下了地雷系妝容，不僅換了隱形眼鏡的款式，也把瀏海一起打薄了，面對網友們的一致好評，她也欣慰回覆，「這兩個月，聽取大家給我的建議後，真的非常努力研究化妝發訪，今後也會繼續加油的！」