影／水深僅50公分還敢跳！39歲人夫當妻兒面「頭下腳上」栽入海爆頭慘死

一名39歲的土耳其男子與妻兒前往知名度假勝地放鬆，不料他一時興起，竟無視現場顯眼的危險告示與防護纜繩，在碼頭邊觀察海面後「後退助跑」，以頭下腳上的花式姿勢一頭栽進海裡。致命的是，該區域水深僅有短短的50公分，導致他頭部與頸椎當場承受劇烈撞擊而骨折，送醫搶救後宣告不治，留下心碎的妻兒。

綜合外媒報導，這起意外發生於土耳其南部安塔利亞省（Antalya）阿蘭雅（Alanya）的一處濱海飯店碼頭。死者證實為來自薩卡里亞的39歲男子阿里夫·埃爾曼（Arif Erman）。事發當時，埃爾曼正帶著妻子與3名年幼子女在當地度假，下午3時許他獨自走上碼頭，隨後發生跳水意外。

飯店監視器完整還原了這段令人膽戰心驚的過程。當時埃爾曼站在碼頭邊緣俯瞰海面，似乎在評估落點。儘管現場立有明確的「水深危險、嚴禁跳水」警告標示，並設有防護纜繩，埃爾曼仍選擇忽視。他在觀察片刻後向後退了幾步拉開距離，隨即助跑並跨越防護線，頭朝下跳入海中。

然而，埃爾曼落水的海域因地形與潮汐影響，水位極淺，水深只有區區50公分，大致僅到一般成年人的大腿深度。在強大的重力加速度下，埃爾曼入水瞬間頭部直接重擊硬質海床，巨大的反作用力導致其頸椎當場斷裂，整個身體隨即癱軟在淺灘中失去意識。

落水聲響立刻引來周邊民眾與工作人員注意。救生員隨即跳入水中救援，現場水深僅達救生員的大腿位置。救生員將埃爾曼拉回岸上並實施心肺復甦術（CPR），醫護人員趕抵後將他緊急送醫搶救，但最終仍因頭頸部傷勢過重宣告不治。

物理醫學專家指出，水深不足時進行高空跳水極其危險，人體在重力加速下撞擊水底海床的瞬間衝力，往往高達數百公斤，極易造成頭骨破裂或頸椎瞬間折斷。埃爾曼的遺體目前已準備運回故鄉薩潘賈（Sapanca）安葬。當地警方與安檢單位已全面介入調查，除了釐清事發經過，也將檢視飯店業者在碼頭設施的安檢與防護上是否存在管理疏失。