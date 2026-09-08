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美美當伴娘代價慘…女打猛健樂狂甩51公斤 失去1器官竟稱「絕不後悔」

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名女子靠著施打熱門減肥針搭配飲食控制，在短短時間內暴瘦51公斤。圖／AI生成
英國一名女子靠著施打熱門減肥針搭配飲食控制，在短短時間內暴瘦51公斤。圖／AI生成

為了在婚禮上美美亮相，英國一名女子靠著施打熱門減肥針搭配飲食控制，在短短時間內暴瘦51公斤。然而，這場驚人的變身背後卻代價高昂，她不僅陷入「只要喝一滴酒就連續狂吐48小時」的恐怖地獄，甚至多次叫救護車送醫。經檢查發現，暴瘦竟引發嚴重的膽結石併發症，讓她最終只能切除膽囊，永遠失去了體內的一個器官

《太陽報》（The Sun）報導，來自英國肯特郡的38歲女子莉莎·唐納利（Leasha Donnelly），體重最重時曾高達140公斤。長期以來她習慣靠外送、巧克力與洋芋片紓壓，並每周至少點三次外送。直到獲邀擔任好友的伴娘，為了能美美地穿上伴娘服，她才下定決心減重，在自律減掉19公斤後，她選擇求助於號稱瘦身神藥的猛健樂（Mounjaro）減肥針。

這款減肥針顯著抑制了她的食慾，甚至讓她徹底戒掉糖癮。在注射針劑與健康飲食的雙重作用下，莉莎在短短九個月內狂甩51公斤，成功擠進十幾歲後就再也穿不下的S號衣服。然而，急速消瘦的代價很快找上門來。自2025年3月起，她的身體開始出現詭異反彈，只要稍微沾到一點點酒精，隨之而來的便是長達兩天的劇烈嘔吐與撕心裂肺的腹痛。

這種生不如死的痛感發作頻率越來越高，讓她多次叫救護車緊急送醫。醫療團隊深入檢查後證實，問題並非針劑本身的毒性，而是「極速減重」引發的典型副作用「膽結石」。醫學科普顯示，當人體短時間內大量消耗脂肪時，肝臟會向膽汁分泌過量膽固醇，導致膽汁淤積並結晶成石。到了2026年5月，莉莎的膽囊已被結石徹底攻占，被迫在同年8月接受手術切除膽囊。

儘管經歷了切除器官的痛苦，術後復原過程也極其漫長，甚至連穿胸罩都是一種折磨，但莉莎受訪時竟坦言自己「絕不後悔」。她表示，這款藥物徹底改變了她的生活並找回自信，讓她不再害怕成為焦點。隨著藥價上漲與併發症爆發，她目前已停用減肥針，並努力靠著自主飲食規劃來維持這得來不易的窈窕身材。

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