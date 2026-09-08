快訊

降價救銷量？奢侈品牌Gucci包包、成衣 大陸售價降40%

沒監委卻查蔣得立？監察院：一切依法行政

北部明低溫下探17度！日夜溫差達13度 這天雨勢最明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

空服員變寫真女神被抓包 會議室大螢幕驚見「破尺度照」秒提離職

聯合新聞網／ 綜合報導
日本寫真偶像風吹ケイ曾在疫情期間因收入銳減，意外踏上演藝圈之路。圖／截自X @kei_fubuki_
日本寫真偶像風吹ケイ曾在疫情期間因收入銳減，意外踏上演藝圈之路。圖／截自X @kei_fubuki_

疫情改變了無數人的命運，對許多剛踏入職場的新人來說，更是突如其來的震撼教育。日本寫真女星風吹ケイ透露，她當年剛考上航空公司空服員，沒想到入職沒多久就面臨無機可飛的窘境，扣除房租後甚至連吃飯都成問題。為了補貼家計，她意外接下模特兒打工並被挖掘出道，揭開一段從「高空空姐」變身「寫真女神」的血淚內幕。

風吹ケイ表示，自己畢業後便進入航空業，原本滿心期待展開空服員生涯，沒想到2020年新冠疫情爆發，才剛結束訓練，就遇上防疫措施，飛行班次大幅減少。當時她每月實際飛行時間僅約6小時，薪資也只剩基本月薪14萬日圓（約新台幣2.8萬元）。

日媒報導，由於公司沒有提供房租補助，而她當時每月房租就要8萬日圓（約新台幣1.6萬元），加上其他固定開銷，生活相當拮据，甚至為了省錢而過著「吃豆芽菜」的日子。

風吹ケイ回憶，某天工作結束後，一名年輕男子將裝有薪水的信封交給她，隨後問「方便留點時間嗎？」並把她帶到房間，直接問道「對寫真偶像有興趣嗎？」她透露，當時其實對寫真偶像「完全沒興趣」，一開始進入航空業是希望成為教官，甚至曾想過要在航空業工作到最後。不過，當時正為金錢所苦，加上她也知道自己身材條件不差，便順口回答「也不是沒有興趣」。

隨後對方很快將她介紹給更專業的經紀人，她的演藝事業也迅速起飛，不僅拍攝DVD，也陸續登上多本寫真雜誌，甚至在身為空服員出差住宿時，還會在當地便利商店看到自己的寫真作品。看到同期與前輩稱讚自己，她一度相當開心。

報導稱，某天原本安排飛行的風吹ケイ，臨時被調往地面勤務。她便察覺情況不尋常，還先傳訊息給最照顧自己的前輩，表示「今天可能是最後一天了」。到了公司後，她被叫進會議室，才發現部長與課長都在場，而電腦大螢幕上正播放著自己穿著尺度較大服裝的影像，主管隨後詢問：「這是風吹小姐嗎？」

讓她意外的是，主管並沒有斥責她，反而流露出擔心。直到那一刻，她才真正意識到，自己瞞著公司從事寫真偶像工作，可能已經讓公司承受客訴、身分曝光甚至遭到跟蹤等風險。於是當天，她決定辭去空服員工作。

離開公司後，她一度情緒低落，獨自跑到羽田機場附近一家從沒去過的星巴克，並將事情經過告訴經紀人。兩人最後決定，既然已經走到這一步，就只能把寫真偶像這條路好好走下去。風吹ケイ直到辭職後，都沒有告訴父母自己已經踏入寫真偶像圈。

過了一段時間，風吹ケイ鼓起勇氣打電話向母親坦白，母親聽完後只丟下一句，「把操控妳的人帶到大阪來」，隨即掛斷電話，後來她和經紀人一起回到大阪老家，向父母說明事情經過。當時一向不太表露情緒的妹妹，也流著眼淚對她說「妳知道爸爸媽媽到現在為止是抱著什麼樣的心情嗎？」這一幕讓風吹ケイ至今仍印象深刻。

最後，父母沒有要求她放棄這份工作，而是提醒她務必小心。父親在她和經紀人離開時更對她說：「都是一家人，有什麼事都要說」，這句話也讓她真正下定決心，要靠這份工作養活自己。風吹ケイ表示，如今家人已經能夠坦然接受她的工作，母親甚至最近才鬆口，認為可以把她轉行成為寫真偶像的事情告訴祖母。

日本 空服員 離職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

一家4口砸錢住豪華別墅出意外 夫妻慘死按摩浴缸…警揪原因嘆罕見

高學歷女神升格！日寫真女星報喜「解鎖J級領域」 曬傲人身材網讚國寶級

滿街都是同款…日本中年老爸「流水線穿搭」夯 100位人妻心聲曝光超意外

還沒點餐就中招？前員工爆便宜吃到飽「暗黑3陷阱」 加價升級竟是白花錢

相關新聞

高學歷女神升格！日寫真女星報喜「解鎖J級領域」 曬傲人身材網讚國寶級

日本寫真偶像佐野渚（佐野なぎさ）擁有亮眼外貌及傲人身材，畢業於立命館大學的她有著高學歷背景，不時成為網友熱議的焦點。日前，佐野渚震撼秀出自己的「胸圍進化照」，更宣布已成為「全球不到0.2%的人」的稀有身材行列...

空服員變寫真女神被抓包 會議室大螢幕驚見「破尺度照」秒提離職

疫情改變了無數人的命運，對許多剛踏入職場的新人來說，更是突如其來的震撼教育。日本寫真女星風吹ケイ透露，她當年剛考上航空公司空服員，沒想到入職沒多久就面臨無機可飛的窘境，扣除房租後甚至連吃飯都成問題。為了補貼家計，她意外接下模特兒打工並被挖掘出道，揭開一段從「高空空姐」變身「寫真女神」的血淚內幕。

虐燙2分鐘！14歲少女遭保全死按「高壓電金屬板」 絕望尖叫：像被火燒

美國加州發生一起駭人聽聞的校園暴力執法爭議。一名14歲高中女生在校內與他人衝突時，竟遭駐校保全制服並壓制在一塊於烈日下曝曬多時、印有「高壓電」字樣的金屬板上。在接近攝氏38度的高溫烘烤下，少女被死死按壓長達2分鐘，導致腹部與大腿皮膚嚴重撕裂並遭受三度燒傷，當場發出絕望尖叫，引發社會對校園安全過度執法的強烈震撼。

美美當伴娘代價慘…女打猛健樂狂甩51公斤 失去1器官竟稱「絕不後悔」

為了在婚禮上美美亮相，英國一名女子靠著施打熱門減肥針搭配飲食控制，在短短時間內暴瘦51公斤。然而，這場驚人的變身背後卻代價高昂，她不僅陷入「只要喝一滴酒就連續狂吐48小時」的恐怖地獄，甚至多次叫救護車送醫。經檢查發現，暴瘦竟引發嚴重的膽結石併發症，讓她最終只能切除膽囊，永遠失去了體內的一個器官。

88歲冒險家凌雲壯志 再度挑戰獨駕橫越太平洋

日本海洋冒險家堀江謙一今天在88歲生日當天，矢言再度挑戰單獨駕駛帆船橫越太平洋，且中途不靠港，盼刷新他在2022年達成相...

好心神秘客？札幌54公廁遭偷裝LED燈管 市府憂風險全換回反挨批

據日媒J - CAST NEWS報導，札幌市公園公廁近期傳出一樁離奇事件。社群平台日前傳出一張公廁告示，指出市內高達54處公園公廁的傳統螢光燈管，在未經許可下全遭人擅自換成全新的LED燈管。「不是偷燈泡，而是自掏腰包換新燈？」此種怪事引起各界熱烈討論，不少人好奇當事者動機為何？甚至擔心燈具內是否暗中裝了針孔偷拍鏡頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。