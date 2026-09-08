空服員變寫真女神被抓包 會議室大螢幕驚見「破尺度照」秒提離職

疫情改變了無數人的命運，對許多剛踏入職場的新人來說，更是突如其來的震撼教育。日本寫真女星風吹ケイ透露，她當年剛考上航空公司空服員，沒想到入職沒多久就面臨無機可飛的窘境，扣除房租後甚至連吃飯都成問題。為了補貼家計，她意外接下模特兒打工並被挖掘出道，揭開一段從「高空空姐」變身「寫真女神」的血淚內幕。

風吹ケイ表示，自己畢業後便進入航空業，原本滿心期待展開空服員生涯，沒想到2020年新冠疫情爆發，才剛結束訓練，就遇上防疫措施，飛行班次大幅減少。當時她每月實際飛行時間僅約6小時，薪資也只剩基本月薪14萬日圓（約新台幣2.8萬元）。

據日媒報導，由於公司沒有提供房租補助，而她當時每月房租就要8萬日圓（約新台幣1.6萬元），加上其他固定開銷，生活相當拮据，甚至為了省錢而過著「吃豆芽菜」的日子。

風吹ケイ回憶，某天工作結束後，一名年輕男子將裝有薪水的信封交給她，隨後問「方便留點時間嗎？」並把她帶到房間，直接問道「對寫真偶像有興趣嗎？」她透露，當時其實對寫真偶像「完全沒興趣」，一開始進入航空業是希望成為教官，甚至曾想過要在航空業工作到最後。不過，當時正為金錢所苦，加上她也知道自己身材條件不差，便順口回答「也不是沒有興趣」。

隨後對方很快將她介紹給更專業的經紀人，她的演藝事業也迅速起飛，不僅拍攝DVD，也陸續登上多本寫真雜誌，甚至在身為空服員出差住宿時，還會在當地便利商店看到自己的寫真作品。看到同期與前輩稱讚自己，她一度相當開心。

報導稱，某天原本安排飛行的風吹ケイ，臨時被調往地面勤務。她便察覺情況不尋常，還先傳訊息給最照顧自己的前輩，表示「今天可能是最後一天了」。到了公司後，她被叫進會議室，才發現部長與課長都在場，而電腦大螢幕上正播放著自己穿著尺度較大服裝的影像，主管隨後詢問：「這是風吹小姐嗎？」

讓她意外的是，主管並沒有斥責她，反而流露出擔心。直到那一刻，她才真正意識到，自己瞞著公司從事寫真偶像工作，可能已經讓公司承受客訴、身分曝光甚至遭到跟蹤等風險。於是當天，她決定辭去空服員工作。

離開公司後，她一度情緒低落，獨自跑到羽田機場附近一家從沒去過的星巴克，並將事情經過告訴經紀人。兩人最後決定，既然已經走到這一步，就只能把寫真偶像這條路好好走下去。風吹ケイ直到辭職後，都沒有告訴父母自己已經踏入寫真偶像圈。

過了一段時間，風吹ケイ鼓起勇氣打電話向母親坦白，母親聽完後只丟下一句，「把操控妳的人帶到大阪來」，隨即掛斷電話，後來她和經紀人一起回到大阪老家，向父母說明事情經過。當時一向不太表露情緒的妹妹，也流著眼淚對她說「妳知道爸爸媽媽到現在為止是抱著什麼樣的心情嗎？」這一幕讓風吹ケイ至今仍印象深刻。

最後，父母沒有要求她放棄這份工作，而是提醒她務必小心。父親在她和經紀人離開時更對她說：「都是一家人，有什麼事都要說」，這句話也讓她真正下定決心，要靠這份工作養活自己。風吹ケイ表示，如今家人已經能夠坦然接受她的工作，母親甚至最近才鬆口，認為可以把她轉行成為寫真偶像的事情告訴祖母。