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高學歷女神升格！日寫真女星報喜「解鎖J級領域」 曬傲人身材網讚國寶級

聯合新聞網／ 綜合報導
今年26歲的日本寫真偶像佐野渚，不僅自名門大學畢業，有著高學歷的她更因甜美的外型、姣好的身材，不時掀起話題。圖／取自佐野渚X@Sano_nagisa
今年26歲的日本寫真偶像佐野渚，不僅自名門大學畢業，有著高學歷的她更因甜美的外型、姣好的身材，不時掀起話題。圖／取自佐野渚X@Sano_nagisa

日本寫真偶像佐野渚（佐野なぎさ）擁有亮眼外貌及傲人身材，畢業於立命館大學的她有著高學歷背景，不時成為網友熱議的焦點。日前，佐野渚震撼秀出自己的「胸圍進化照」，更宣布已成為「全球不到0.2%的人」的稀有身材行列，已升級為J罩杯，網友們看到照片後，驚嘆根本是「國寶級身材」！

今年26歲的佐野渚本月1日在X宣布，「向大家報告，佐野渚變成J罩杯了，已經成為全球不到0.2%的人了」，同時上傳一張拉起針織衫、展現姣好身材的照片，讓網友為之驚艷。佐野渚隨後又發文補充，「從昨晚到剛才幾乎都在睡覺，感覺好像又長大了」，以幽默的口吻報告自己的日常生活。

佐野渚的好身材已不是第一次成為話題，據日媒Yorozoo News報導，今年6月，佐野渚曾分享與母親的LINE對話截圖。當時母親傳了一款內衣褲的照片問她要不要買，但佐野渚才剛說想要一套尺寸大一點的內衣，母親隨即回覆，「賣場沒有販售妳的尺寸啦！」

網友們看到佐野渚的近況後，也紛紛留言稱讚，「這是國寶啊！」、「不只人長得漂亮，身材也無可挑剔」，部分網友則感到相當驚訝，「現在還是成長期嗎？」、「現在還在成長真的很厲害呢」。

佐野渚2023年自日本立命館大學畢業，同年正式以寫真偶像出道，此外她也擔任過擂台女郎等工作，活躍於多個領域。綜合日媒報導，佐野渚身高158公分，不僅外貌甜美動人，還有著「由I升級到J」的傲人好身材，且有著高學歷背景，因此不時成為網友們熱烈討論的話題。

日本 女星 女神 偶像

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