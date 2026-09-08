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虐燙2分鐘！14歲少女遭保全死按「高壓電金屬板」 絕望尖叫：像被火燒

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名14歲高中女生在校內與他人衝突時，竟遭駐校保全制服並壓制在一塊於烈日下曝曬多時、印有「高壓電」字樣的金屬板上。圖／ 截自Facebook@kristian.chocoteco
美國一名14歲高中女生在校內與他人衝突時，竟遭駐校保全制服並壓制在一塊於烈日下曝曬多時、印有「高壓電」字樣的金屬板上。圖／ 截自Facebook@kristian.chocoteco

美國加州發生一起駭人聽聞的校園暴力執法爭議。一名14歲高中女生在校內與他人衝突時，竟遭駐校保全制服並壓制在一塊於烈日下曝曬多時、印有「高壓電」字樣的金屬板上。在接近攝氏38度的高溫烘烤下，少女被死死按壓長達2分鐘，導致腹部與大腿皮膚嚴重撕裂並遭受三度燒傷，當場發出絕望尖叫，引發社會對校園安全過度執法的強烈震撼。

《紐約郵報》（New York Post）報導，這起極具爭議的事件發生於8月25日。受害少女布里奇特·喬科特科（Bridgette Chocoteco）就讀於貝克斯菲爾德高中（Bakersfield High School）。事發當時，她在校內與一名男同學爆發肢體衝突，現場一名女老師見狀隨即介入並強行拉住她的手臂，進而引爆後續更猛烈的連鎖衝突。

少女事後還原現場指出，女老師當時連續抓了她兩次，她在甩開無果的情形下情緒失控反擊打了老師。這項舉動立刻引來校園保全介入，多名保全迅速將她撲倒在地。然而，保全選擇的制服地點，竟是空地上曝曬一整天、標示著「高壓電」的金屬人孔蓋板。在物理學中，金屬導熱極快，當大氣溫度達到華氏100度（約攝氏37.8度）時，露天金屬表面溫度往往能飆升至攝氏60度以上，足以在數秒內對人體皮膚造成嚴重燙傷。

在強烈熱浪與燙熱金屬的夾擊下，少女裸露的肌膚直接接觸金屬板長達兩分鐘。她表示自己當時痛得不斷尖叫、大喊「感覺像被火燒一樣」，但現場保全非但沒有鬆手，反而加重壓制力量將她按得更緊，甚至有人當場冷血回應稱「這是妳活該」。少女坦言：「我知道自己動手打人不對，但這不代表他們能用這種方式對待我。如果能給我一秒鐘冷靜，根本不會走到這個地步。」

少女母親克里斯蒂安（Christian Chocoteco）接獲校方通知趕抵醫院時，原本以為只是輕微的碰撞擦傷。然而校方隱瞞了傷勢細節，直到她看到蓋在女兒身上的濕毛巾以及大面積剝落的傷口，才驚覺事態嚴重。少女的腹部與大腿遭判定為嚴重的「三度燒傷」，意味著傷害已深入真皮層並破壞皮下組織，極可能留下永久性疤痕。母親痛心直呼：「看到那景象我差點崩潰，這簡直是殘忍的虐待。」

目前受害少女已被緊急轉送至弗雷斯諾（Fresno）的專業醫院接受長期燒傷治療，母親則全程在病床旁守候。這起過度執法爭議曝光後，有關校園保全人員在制服未成年學生時的武力使用標準，以及是否涉嫌虐待與忽視危險環境等問題，已在當地社會引發排山倒海的檢討聲浪。

燒燙傷 校園 校園安全 衝突 保全 美國

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