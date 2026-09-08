88歲冒險家凌雲壯志 再度挑戰獨駕橫越太平洋

日本海洋冒險家堀江謙一今天在88歲生日當天，矢言再度挑戰單獨駕駛帆船橫越太平洋，且中途不靠港，盼刷新他在2022年達成相同壯舉時創下的全球最高齡紀錄。

「讀賣新聞」與Sponichi Annex報導，堀江今天在兵庫縣西宮市召開記者會，宣布預計在明年3月從美國舊金山啟航並駛往日本。快的話，則會在5月底抵達日本。

他在記者會力陳88歲的凌雲壯志，「88歲再度挑戰『單獨一人在太平洋航海』，這個念頭猶如岩漿般噴發，希望各界幫我加油。」

被問及太座對這件事情的反應時，堀江回答「這就是大問題」，使記者會現場出現一陣爆笑。他說：「必須獲得妻子，也就是老闆的允許…我太太一直都支持著我。」

他也表示，「透過挑戰能活化自己，能確實感受到活著的感覺」。他也笑稱，「駕駛帆船不需要肌力。身體健康就好」。堀江也指出，儘管覺得這4年體力變差，不過沒生過大病。

堀江在1962年，以23歲之齡獨駕小型帆船從兵庫縣西宮港出發，航向舊金山，且中途不靠港，成為全球第一個獨駕帆船、不靠港，橫越太平洋的人。之後，他又駕駛帆船以順時針及逆時針的方向環遊世界一周，遠洋航海次數達到12次。

2022年3月27日，他以83歲高齡從舊金山啟航，耗時69天橫渡太平洋，並在6月4日抵達目的地，也就是日本和歌山縣近海的紀伊水道。被金氏世界紀錄認定為全球獨自駕船橫越太平洋最年長的人。

明年陪伴堀江橫渡太平洋的帆船「三得利美人魚4號」會是全新打造，全長9.2公尺，較堀江2022年使用的帆船長1.5倍，以提升船隻穩定度。另外，甲板與船艙空間也會擴大，使堀江更容易在船上生活與作業。

與堀江有半世紀交情的友人告訴「讀賣新聞」，「只要離岸10公里，太平洋的海浪就會劇烈翻騰，甚至使人無法在船上站立。這不是普通的意志力所能完成的事。他一直說『我還是青年』。希望他能成功完成88歲時的挑戰，證明這一點。」