日本羽田機場嚴管私人飛機 不聽指示3次將禁飛

日媒今天報導，國土交通省（相當於交通部）今年5月起加強管制從東京羽田機場起降的私人飛機、自用機等小型飛機，若不聽從管制員的指示達3次，將禁止機長使用羽田機場。

「朝日新聞」報導，由於去年有多架外國飛機不聽指示，已經製作「要特別留意的機長名單」管理相關問題。

根據新規定，機長若不遵循管制員的指示，將會被約談，機場也會調閱管制紀錄。機長若被認定「違反」管制指示，會被記1點。

被記3點的機長，就會被日本中央列為羽田機場的「拒絕往來戶」，機場會聯絡營運當事飛機的廠商以及當事機長，並禁止當事人以機長身分在羽田機場飛行，禁令為期3年。禁令則不會波及副駕駛。

而這個記點機制並非永久性，被記點的機長若從被記點最後一次起算1年之間，沒發生相同事件，記點次數則會減少1次。

日本航空（日航，Japan Airlines, JAL）、全日空（ANA）等定期航空運輸業務業，並非羽田機場記點制的管制對象。

羽田機場祭出這項新規定的背景是，多次發生私人飛機不聽管制員指示，而且可能引發事故。

由於訪日外國人增加，在日本國內線與國際線起降的私人飛機從2016年的1萬2921次，上升到2025年的2萬3650次，增加約1.8倍。尤其是羽田機場特別受私人飛機歡迎。羽田機場2016年放寬管制，把起降時段增加1倍；對抵達航班而言，則擴增至最多4倍。

不過，光是去年，就有5起私人飛機在羽田機場不遵循管制員指示的事件，為過去4年新高。而且案主均為外國飛機，像是未獲管制員允許，就擅自橫越跑道，或是擅闖檢查中而封閉的滑行道，曾造成國際線航班起飛誤點。

而國交省去年10月認為必須祭出更具體的對策，國交省幹部表示，「若等發生事故就太遲了，必須儘量把預防對策制度化」。