好心神秘客？札幌54公廁遭偷裝LED燈管 市府憂風險全換回反挨批

據日媒「J - CAST NEWS」報導，札幌市公園公廁近期傳出一樁離奇事件。社群平台日前傳出一張公廁告示，指出市內高達54處公園公廁的傳統螢光燈管，在未經許可下全遭人擅自換成全新的LED燈管。「不是偷燈泡，而是自掏腰包換新燈？」此種怪事引起各界熱烈討論，不少人好奇當事者動機為何？甚至擔心燈具內是否暗中裝了針孔偷拍鏡頭。

札幌市綠意管理課對此澄清，該案始於2025年9月下旬，當時負責廁所清潔工作的業者聯絡市府，發現共54處公廁燈具遭更換。經檢查確認全數為一般市售LED燈管，並無偷拍設備。不過，因專家指出若未更動燈具線路而直接換裝LED，恐有發熱起火的風險，市府已於2026年春季前全數換回傳統螢光燈管。市府無奈表示，至今仍查無動手者身分，推測對方或許是出於善意，但仍呼籲當事人應主動出面溝通，切莫私自改動公共設備。

這起事件隨後引發日本網友熱烈討論。有網友指出，傳統啟動器式燈具只要拔掉啟動器即可換裝LED，但若屬於預熱式或變頻式燈具，直接插上LED恐導致故障甚至火災。在不確定規格的情況下，整座燈具汰換才是上策，並呼籲民眾不要擅自「好心」更改公共設施。

不過，另一派網友則痛批市府「走回頭路」。有留言提到，起火風險主因在於安定器與電路板老化，並不是換成LED所致。且傳統燈具壽命僅約15年，市府有時間大費周章換回舊式螢光燈管，還不如順勢將老舊設備全面升級為正規LED燈具。大批公所修繕單位處理方式太過僵化，反而向大眾做了錯誤示範。