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墨爾本中餐廳慶生吃16萬！情侶嫌帳單不合理拒付 店家鎖門爆衝突

聯合新聞網／ 安琪拉／報導
客人與餐廳經理因酒類、蛋糕切盤費及周末附加費爆發激烈爭執。 圖／AI生成
客人與餐廳經理因酒類、蛋糕切盤費及周末附加費爆發激烈爭執。 圖／AI生成

在餐廳慶生卻因帳單爆發衝突？澳洲墨爾本市中心一間高級中餐廳日前發生一起嚴重消費糾紛。一對情侶邀請36名親友到中餐廳包廂，為女方慶祝40歲生日，結帳時卻因不滿帳單總額超過7000澳元（約新台幣16萬元），質疑餐廳多收酒類、蛋糕切盤費及周末附加費，男方甚至一度表示只願支付1500澳元（約新台幣3.4萬元），否則一毛錢都不付。

雙方隨後爆發激烈口角，餐廳經理下令鎖上大門，阻止兩人離開，男方則情緒失控，不僅辱罵員工、猛踢大門，甚至與經理發生肢體衝突。警方到場調解後，最終說服情侶支付5500澳元（約新台幣12.6萬元）後離開，雙方對事件經過各執一詞。

36人包廂慶生　19瓶酒加餐點消費逾7000澳元

綜合澳洲媒體報導，事件發生於7月25日，男子馬歇爾．湯普森（Marshall Thompson）與女子路易絲．梁（Louise Leung）在墨爾本中央商業區的高級中餐廳「Ming Dining」設宴，為女方慶祝40歲生日。

餐廳經理托尼（Tony）表示，兩人當晚包下貴賓包廂內3張桌子，共宴請36名賓客，消費包括10瓶氣泡酒及9瓶夏多內白酒，加上餐點與其他費用，帳單總額超過7000澳元（約新台幣16萬元）。

托尼表示，當晚賓客用餐氣氛愉快，餐廳也盡力提供完善服務。

帳單送上桌爆爭議　蛋糕切盤費、附加費成焦點

然而，帳單送上桌後，湯普森與路易絲開始質疑多項收費不合理，並聲稱部分酒類並非他們所點。

此外，兩人事前自行訂購蛋糕送到餐廳。托尼表示，餐廳原則上不允許顧客自帶蛋糕，但為了不掃興，當時同意讓兩人帶入，條件是每人收取5澳元（約新台幣114元）的蛋糕切盤費，兩人當時也表示接受。

帳單中另外包含一筆641澳元（約新台幣1.46萬元）的周末附加費，相當於消費金額的10%。托尼強調，兩人在用餐前就已被告知這項收費，但結帳時卻拒絕支付。

湯普森甚至一度表示只願支付1500澳元（約新台幣3.4萬元），否則一毛錢都不付，並要求餐廳自行向維多利亞州民事及行政仲裁庭追討款項。

經理鎖門阻止離開　監視器拍下激烈衝突

眼見兩人打算拒絕結帳離開，托尼隨即要求員工鎖上餐廳大門。

湯普森見狀情緒失控，不斷出言辱罵員工並猛踢大門，更怒罵：「去你的！你這個混蛋！我一分錢都不付。」

根據餐廳監視器畫面，雙方原本的口角隨後升級為肢體衝突。湯普森走下樓梯後，一度伸手掐住托尼的脖子，並抓住、扭動對方手腕。面對失控場面，托尼最後選擇報警處理。

警方調解後付5500澳元　雙方各執一詞

警方到場介入調解後，最終說服湯普森與路易絲支付5500澳元（約新台幣12.6萬元），較原先超過7000澳元（約新台幣16萬元）的帳單少了逾1500澳元（約新台幣3.4萬元）。

托尼表示，餐廳已保留當晚的酒瓶作為證據，並稱監視器畫面顯示，路易絲當晚確實點了9瓶夏多內白酒，期間員工也曾多次與顧客確認訂單。

他表示，這起事件讓餐廳員工受到驚嚇，甚至擔心未來再接大型聚餐訂單。他也感嘆，目前在墨爾本經營餐飲業已相當不容易，更難以接受顧客如此對待員工。

不過，路易絲強烈否認餐廳的說法，強調「我們確實有付錢，但他們向我們收取了不該收的費用」，同時否認湯普森曾對經理動手，並呼籲警方徹底調查事件真相。

當地警方目前已針對這起糾紛展開調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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