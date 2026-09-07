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天價豪葬！英43歲網紅陰莖增大術亡 家屬砸逾2千萬打造「黃金棺材」

香港01／ 撰文／林嘉敏
奈及利亞裔英國商人兼網紅Tiny離世，其家屬將斥資74.5億美元為其打造黃金棺材。圖／AI生成
奈及利亞裔英國商人兼網紅Tiny離世，其家屬將斥資74.5億美元為其打造黃金棺材。圖／AI生成

奈及利亞裔英國商人兼網紅Igho「Tiny」Ubiribo（網名又有Denisi及Ego等，下文統一稱Tiny）以炫富、分享奢華生活聞名，他今年3月赴泰接受陰莖增大注射醫美項目，引發致命肺栓塞離世。據美國知名娛樂八卦媒體TMZ報導，Tiny的家屬將斥資74.5億美元（約新台幣2,360.6億元）為其打造黃金棺材

據報導，Tiny今年43歲，在英美多地持有豪宅，並在社交平台Instagram上有18.6萬粉絲。他與妻子在曼谷度假期間，於3月5日在當地一家診所接受陰莖填充注射，術中注入約40毫升玻尿酸（Hyaluronic Acid）與利多卡因（Lidocaine）。

術後，Tiny和妻子去按摩放鬆，Tiny期間兩次突發胸痛並昏厥。緊急送醫初期，Tiny還能保持清醒，其妻子主動向醫生說明填充注射史，不料在院方安排CT檢查前，他再度喪失意識，醫護人員對其進行心肺復蘇長達100分鐘有餘，仍未能挽回其生命。最終，Tiny於3月6日淩晨被宣告不治。

英、泰兩國屍檢結果確認，死者肺部檢出與醫美注射相符的透明質酸成分，認定填充物進入血液誘發肺栓塞致其猝死。

報導指，Tiny生前僅患有糖尿病前期與痛風，無其他重大基礎疾病，其身故後，家屬耗費74.5萬美元打造黃金棺木，將其安葬於倫敦。

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文章授權轉載自《香港01》

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