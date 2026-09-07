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讓蟑螂配備注射器 可協助災害救援

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導
半機械蟑螂配備注射器與攝影機，可望協助地震等災害現場的搜救工作（影片截圖）
半機械蟑螂配備注射器與攝影機，可望協助地震等災害現場的搜救工作（影片截圖）

【台灣醒報記者楊程翔綜合報導】

蟑螂穿戴裝備，竟也能協助救災！澳洲研究團隊開發可攜帶注射器與攝影機的「半機械蟑螂」，可控制蟑螂走到指定位置，注射緊急藥物等。未來可望在地震、建築倒塌等災害中協助搜救，並替受困者提供蛇咬、嚴重過敏等緊急用藥。

蟑螂化身急救員

根據《Reuters》報導，昆士蘭大學與新南威爾斯大學研究人員開發半機械蟑螂，在蟑螂身上裝上微型背包，搭載注射器與攝影機，再透過植入電極刺激神經系統控制蟑螂移動。

實驗讓一隻蟑螂負責攝影搜尋目標，另一隻攜帶藥物並接受遠端注射控制。抵達指定檢查點的成功率達100%，整體任務成功率為72%。研究團隊表示，這套系統未來可用於倒塌建築或洞穴等狹窄空間，讓受困者在救援人員抵達前取得緊急藥物。

地震用來搜救

根據《ABC News》報導，去年3月緬甸發生規模7.7強震後，新加坡便曾投入10隻背負微型晶片的半機械蟑螂協助搜救受困者。報導指出，透過晶片訊號控制蟑螂移動，並搭載攝影機與感測器，可取得瓦礫堆內部的即時影像與環境資訊。研究團隊指出，牠們能進入傳統機器人難以迅速抵達的狹窄區域，盼未來能更快速部署於各類災害現場。

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蟑螂 災害 藥物 委內瑞拉 強震

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