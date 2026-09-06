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大碗拉麵吃不完狂吐 日本名店祭新規：臉色發青請直接離場

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名排隊名店「拉麵二郎京都店」透過社群公告，大碗拉麵將嚴格限制能在15分鐘內完食者才能點購。照片為示意圖。 圖／Ingimage
日本知名排隊名店「拉麵二郎京都店」透過社群公告，大碗拉麵將嚴格限制能在15分鐘內完食者才能點購。照片為示意圖。 圖／Ingimage

以份量驚人、堆滿豆芽菜與厚切叉燒聞名的日本知名拉麵體系「拉麵二郎」，日前傳出顧客硬撐暴食引發的脫序事件。拉麵二郎京都店透過官方社群沉痛發文，指出接獲附近住戶投訴，有客人在鄰舍周邊嘔吐造成嚴重困擾。店家調閱監視器後，確認是前一天點了大碗拉麵、硬撐硬吃了40多分鐘的學生。為了防止類似鄰里紛擾再次發生，店家無奈宣布嚴格的「大份量點餐新規」，明定大碗拉麵僅提供給能在「15分鐘內完食」的顧客，並呼籲量力而為、吃不完隨時可以剩下。

拉麵二郎京都店在官方社群 X（前 Twitter）發文透露，日前一早接獲附近鄰居通報，指稱有該店顧客在周遭環境隨地嘔吐。店家隨即調閱監視錄影畫面追查，確認當事人為前一日傍晚4人結伴同行、疑似學生的年輕顧客。

店家表示，該名顧客當時點了份量龐大的「大盛（大碗）」拉麵，足足耗費了40多分鐘才勉強吃完。店方坦言，店家向來秉持著希望每位饕客都能吃飽喝足的初衷，加上當時店內非處於極度繁忙的尖峰時段，因此當下並未主動上前催促或制止用餐，未料顧客勉強硬吞的結果，竟演變成在鄰近街道嘔吐的脫序局面，令店家感到無比遺憾與自責。

店家表示，由於外場人員難以當場精準判斷顧客是否正在勉強硬撐，因此將以時間作為具體客觀標準，未來「大盛」份量僅限能在15分鐘內順利吃完的顧客點選；除了在自動售票機張貼明確警語，店員在店內點餐時也可能再次口頭確認耐受度。

不僅限於大碗拉麵，若店員觀察到顧客出現「長時間以手摀嘴」、「頻繁進出廁所」或「臉色明顯發青」等生理極限跡象，店家將基於安全考量直接請顧客停止用餐並離店。店家懇切強調，量力而為才是享受美食的正道，「我們講過無數次，吃不下直接剩下真的完全沒關係。」

拉麵 日本 豆芽菜 監視器 顧客

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