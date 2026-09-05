肚子痛忍不住？5旬男闖陌生民宅「大解放」 遭屋主提告慘吞7萬罰金

南韓發生一起令人傻眼的無故闖入民宅事件。一名50多歲男子因突發肚子痛，竟擅自闖入陌生人的單獨住宅內大便，最終被法院依「侵入住宅罪」判處300萬韓元（約新台幣7萬元）罰金。

據韓媒《뉴스1》透露，案發於去（2025）年12月31日下午3時50分左右，A男在前往與家人會面的途中突然感到腹痛難耐。他隨即將車停在路邊，擅自闖入一處單獨住宅，並直接在該民宅的熱水設備間排泄。屋主發現後氣得報警提告。

法官在量刑時指出，綜合考量了A男過去的犯罪前科、本次犯案動機以及案發後的態度等細節。據了解，A男過去曾因強盜傷害罪服刑出獄，甚至曾因違反保護管束命令而再次被判處有期徒刑，身負多項前科。

法官表示，鑑於其犯罪動機與後續處置狀況，最終決定依法判處300萬韓元罰金，為這起因「便意」而引發的離奇案件畫下句點。