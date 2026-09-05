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曾是泳壇希望…27歲性感女星下海狂接單 飯店同床黑道大哥

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曾是泳壇希望…27歲性感女星下海狂接單 飯店同床黑道大哥藏毒遭警逮

聯合新聞網／ 綜合報導
日本娛樂圈再爆毒品與黑道醜聞，現年27歲的性感女優阿部星架（新セリナ，原藝名青木桃），因涉嫌持有毒品遭警方逮捕。圖／截自IG
日本娛樂圈再爆毒品與黑道醜聞，現年27歲的性感女優阿部星架（新セリナ，原藝名青木桃），因涉嫌持有毒品遭警方逮捕。圖／截自IG

日本娛樂圈再爆毒品與黑道醜聞，一名曾代表學校參加全國高中體育大會的「前一流競泳選手」、現年27歲的性感女優阿部星架（新セリナ，原藝名青木桃），因涉嫌持有毒品遭警方逮捕。她過去曾因傷退出競泳，轉戰演藝圈後一度受到關注，如今卻被爆出曾頻繁接案從事「爸爸活」，甚至疑似因此接觸毒品。

知情人士透露，阿部星架過去曾是一名優秀的競泳選手，但在大學時期因傷抱憾退役，後來接觸演藝圈相關人士並受到星探發掘。阿部在2021年以「前一流競泳選手」的形象進軍成人片產業，初期作品雖曾引發話題，但她後來更換3間經紀公司，近年演藝工作量也逐漸減少。

日媒《NEWSポストセブン》報導，演藝工作減少後，阿部開始將目光轉向高酬勞的飯局與「爸爸活」（指尋求年長男性提供金錢或物質援助）。知情人士透露，她常在匿名通訊軟體上搶單，並使用「Momo」作為假名接案，從一周接下7件案件，只要有委託就幾乎每天都會出門。

知情人士表示，阿部對酬勞相當敏感，若原本已經與日本客戶約好，臨時出現報酬更高的外國客戶，她也可能選擇取消原定行程。據悉，透過仲介進行的爸爸活，日本客戶一次約可獲得5萬至10萬日圓（約新台幣1至2萬元），外國客戶則可能支付最高約20萬日圓（約新台幣4萬元）。她甚至曾因臨時取消行程，在爸爸活仲介圈引發注意，社群平台上也出現附上她照片的提醒貼文，指她曾在事先約定好的案件當天突然失聯。

至於阿部為何如此需要金錢，知情人士透露，疑似與她沉迷男公關店有關。她過去也曾在成人產業相關風俗店工作，據稱對金錢相當執著。

而關於她如何接觸毒品，業界人士則爆料，阿部去年夏天透過爸爸活認識一名黑道大哥菅原翔太，當時以約5萬至7萬日圓（約新台幣1至1.4萬元）進行一次有償陪伴，結束後卻在對方家中連續待了2至3天，疑似就是在那段期間首次接觸毒品。

據了解，警方之所以會掌握兩人的行蹤，源於對菅原翔太涉及特殊詐欺案的深入調查。當警方專案小組循線進入東京都豐島區的一家情侶飯店搜索時，當場撞見菅原與阿部星架同在一張床上。

搜查人員隨後在床單內以及床頭櫃上，搜出多個疑似已使用過的毒品夾鏈袋，總計扣押約0.7公克的毒品。警方初步研判，兩人為熟識關係，且先前就多次在該飯店密會。

面對警方訊問，菅原翔太已坦承吸毒，供稱「確實有使用」；然而阿部星架則持續矢口否認，堅稱自己「絕對沒有使用」。曾經站上全國高中體育賽事舞台的競泳選手，如今卻因涉嫌持有毒品遭到逮捕，昔日「前一流競泳選手」的光環，也因此蒙上一層陰影。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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