被黑心職場壓垮！正妹導遊轉戰成人界 前同事竟盯直播公開她真名

日本23歲女優村上悠華2023年踏入成人產業，出道前曾任巴士導遊。外表看似光鮮亮麗的她，回憶起過去工作生活，卻直言當時長期處於高壓環境，甚至曾經累到「只想睡覺」，直到偶然接觸到三上悠亞的社群帳號，才第一次意識到，原來人生還有另一種選擇。

據日媒《日刊SPA》報導，村上悠華當初會成為巴士導遊，是因為高中畢業前參加公司參訪時，遇到一名令她十分憧憬的導遊。不過，她入職後不久便碰上新冠疫情，因為實際帶團的機會減少，反而長時間接受培訓，甚至得頻繁往返關東及福島等地，生活也因此變得相當辛苦。

村上悠華回憶，當時結束關東地區的導遊工作後，晚上約11時還得清潔巴士，回到宿舍後繼續準備隔天的培訓內容，有時直到接近天亮才能睡覺，隔天早上5時又得起床。薪資不高、長期睡眠不足，加上工作本身屬於勞力活，讓她逐漸感到身心俱疲。

不過，村上悠華表示自己與乘客相處的時光相當愉快，並沒有留下太多遭受乘客騷擾的記憶。為了做好導遊工作，她還會事先將解說內容全部手寫在筆記本上，卻因此罹患腱鞘炎，即使過了3年多，至今仍受到影響。

後來村上悠華偶然在社群平台看到三上悠亞的貼文，當時對成人產業並不了解的她，卻因此產生強烈衝擊，開始覺得「原來也可以選擇這樣的人生」，逐漸萌生轉行念頭。當時她並未立即辭職，而是利用休假前往事務所面試，經過與片商接洽後，確定將以女優身分出道，才正式向公司提出離職。回憶起得知出道確定的那一刻，她直言當時腦中第一個念頭就是「終於可以離開這個黑心環境了」。

村上悠華透露，自己首次進行Instagram直播時，曾一起工作的司機突然在留言區出現，甚至公開她的本名；另外還有司機特地預約參加她的活動。雖然現在回頭看，她覺得同事接連「追來」的情況有些誇張，但並沒有因此受到影響。

至於出道後身邊人的反應，村上悠華原本已經做好心理準備，認為過去的朋友可能會因此離開自己。她分享，自己曾交往約5年的前男友也曾傳訊息詢問她是不是開始了新工作，最後則送上「要注意身體，好好加油」的祝福。

而在村上悠華的人生中，最重要的人則是祖母。她表示，自己從小便與父母長期分開生活，高中也是由祖母陪伴、供她就學。原本高中畢業後，她計畫靠獎學金就讀美容相關專門學校，但因父母沒有在相關文件上簽名，只好臨時尋找工作，而當初選擇巴士導遊，其中一個原因就是公司提供宿舍。

如今，村上悠華已將獨自生活在家鄉的祖母接到東京同住。她感激地說，祖母是自己唯一的家人，如果沒有祖母，就不會有現在的自己。對於當初踏入成人產業的決定，村上悠華並不後悔。她認為，自己原本就沒有太多害怕失去的東西，最重要的只有祖母，而進入這個產業後，也遇見許多只有在這份工作中才可能認識的人。她坦言，理解有人無法接受這個行業，但也希望外界能看見其中確實有許多人認真面對自己的工作。