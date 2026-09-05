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英盲人醉後偷開女友車！狂飆2小時才被截停 全程無碰撞「靠前車燈導航」

香港01／ 撰文／伊萬德
1名失明長達2年的49歲男子，涉嫌在酒後瞞著女友偷走其私家車，並在無駕駛執照的情況下，深夜於高速公路狂飆約240公里。圖／AI生成
1名失明長達2年的49歲男子，涉嫌在酒後瞞著女友偷走其私家車，並在無駕駛執照的情況下，深夜於高速公路狂飆約240公里。圖／AI生成

英國發生1宗「盲人酒駕」案件。當地1名失明長達2年的49歲男子，涉嫌在飲酒後瞞著女友擅自開走其私家車，並在無駕駛執照的情況下，深夜於高速公路狂飆150英里（約240公里），最終因行車軌迹飄忽被警方截停。事後他向警方供稱，全程僅靠尾隨前方重型貨車的尾燈辨識方向，其間竟奇蹟地沒有造成任何碰撞與傷亡。涉案男子在法庭上亦承認危險駕駛等多項罪名，案件押後至9月判刑。

綜合外媒報導，涉案的49歲男子霍爾（Anthony Hall）來自英國西約克郡哈德斯菲爾德（Huddersfield），他在2年前失明，是當地的「登記失明」（Registered Blind，仍保有對強烈光源與高對比物件的殘餘視力）人士，且並未持有駕駛執照。今年6月29日凌晨，霍爾在飲用紅酒後，未經女友同意擅自取走對方的Vauxhall Meriva私家車車匙，並獨自驅車駛上M6高速公路。

霍爾從哈德斯菲爾德出發，一路向北橫跨了半個英格蘭。在深夜的高速公路上狂飆了約2小時，行駛距離長達150英里（約240公里）。直至當日凌晨1時45分，霍爾駛至卡萊爾（Carlisle）以北路段時，公路巡警發現其車輛在2條車道上左右飄忽，並數次偏向路肩，隨即將其截停。

警員上前調查時，霍爾坦承自己失明並曾飲酒；隨後的酒精呼氣測試顯示，其呼氣酒精濃度為每100毫升46微克，超出英國法定上限的35微克。

當被問及1個失明人士如何能在高速公路上駕駛時，霍爾向警方供稱：我當時只是跟著重型貨車（HGV）的車尾燈行駛。

令人驚訝的是，這段長達240公里的「盲駛」旅程中，車輛竟完全沒有發生任何碰撞與傷亡。

案件日前於坎布里亞裁判法院（Cumbria Magistrates Court）開庭審理。霍爾佩戴墨鏡、持盲人手杖出庭。檢察官巴斯拉（Suresh Basra）在庭上痛斥，霍爾的行為是「持續且堅決的危險駕駛，蓄意無視道路法規」，並強調事件中無人傷亡及無財物損失，完全是萬幸。

霍爾在庭上亦承認危險駕駛、擅自取用交通工具、醉酒駕駛，以及無牌且無保險駕駛等罪名。辯方律師求情指，被告的個人背景有諸多特殊情況需予考量，法官最終批准先為其索取背景報告。案件將押後至9月8日於哈德斯菲爾德裁判法院判刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

女友 酒駕 導航 高速公路

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