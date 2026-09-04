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搞笑諾貝爾獎登場 偷糖、蟑螂奶等獵奇研究摘冠

中央社／ 蘇黎世3日綜合外電報導

第36屆「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel）今天在瑞士蘇黎世登場，表彰10項「先讓人發笑，再引人深思」的科學成就，包括蟑螂奶營養價值以及富人偷糖等研究。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在世界各地，科學家經常跳脫刻板印象的環境，進行非比尋常的研究，例如輕踩毒蛇身體不同部位，以查明究竟何種情況會引發蛇類開口咬人。

主辦單位在聲明中表示，這只是今天在搞笑諾貝爾獎獲得表彰的10項研究之一。這個獎項旨在突顯那些「先讓人發笑，再引人深思」的科學成就。

這項一年一度的頒獎典禮今天在瑞士蘇黎世（Zurich）舉行，本屆活動主題為「真菌」。

搞笑諾貝爾獎由「科學幽默雜誌」（Annals ofImprobable Research）主辦，旨在以幽默諷刺方式致敬諾貝爾獎。

其他得獎研究包括發現「有證據顯示上流社會人士更有可能搶奪孩童的糖果、從事其他不道德行為」的研究，這項成果拿下經濟學獎；另一項發現蟑螂奶熱量是牛奶3倍的研究，則抱走化學獎。

醫學獎得主是一項名為「如何擤鼻涕：擤鼻涕的空氣動力學研究」的成果。

與此同時，探討接吻演化史的研究贏得生物力學獎。研究共同作者、英國牛津大學演化生物學家布林德爾（Matilda Brindle）接受CNN訪問時表示：「科學界遭受抨擊已有一段時間，與商業業和科技沒有明顯關聯的領域，愈來愈被認為無足輕重。」

防噴濺小便斗設計研究拿下物理學獎；利用蚊子口器作為3D列印噴嘴、被稱為「生源列印」（necroprinting）的研究，則贏得技術獎。

未參與評獎的北卡羅來納州雷諾-賴恩大學（Lenoir-Rhyne University）生物學副教授約克（Carly AnneYork）向CNN表示，搞笑諾貝爾獎「始終成功突顯出讓人發笑，進而引人深思的研究」。

諾貝爾獎 蟑螂 瑞士

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