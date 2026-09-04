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日本AEON又傳瓦斯外洩 千葉商場疏散、無人受傷
今天日本時間上午9時10分左右，位於千葉縣市原市的「永旺城辰巳台」（AEON Town Tatsumidai）傳出瓦斯外洩。店方接獲通知後，顧客及員工已全數疏散，目前暫停營業。
日本朝日電視台、「日本經濟新聞」報導，當地警消單位表示，上午9時10分左右，商場員工撥打119報案，稱「建築物後方的瓦斯鋼瓶有瓦斯噴出」。
當地警消單位指出，設置於商場外的瓦斯鋼瓶疑似出現液化石油氣外洩狀況，第一時間疏散店內顧客及員工，商場暫停營業。目前沒有傳出傷亡消息。
警方表示，店鋪前方道路已實施交通管制，不過當局沒有要求周邊居民撤離。
負責管理瓦斯的LPIO公司在官網表示，目前正在切斷瓦斯供應、撤除瓦斯容器，並對「造成附近居民及通行民眾的擔心與不便」深表歉意。
千葉縣產業保安課表示，裝有液化石油氣的容器及安全閥可能已經老化。
日本永旺旗下設施今年7月熊本地震期間也曾發生事故。「永旺夢樂城熊本」發生爆炸事故，造成包括員工在內7人死亡。政府等單位目前正進行調查，事故可能是建築物內管線受損，導致液化石油氣外洩後遇火引發爆炸。
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