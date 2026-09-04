光州雙年展將開幕 代表理事對中國館退出感到遺憾

被爭議圍繞的光州雙年展明天開幕，光州雙年展代表理事尹範模今天在記者會中表達中國館退展十分遺憾，「直到最後都希望能跟中國館一起合作，但最終演變成撤展，真的很可惜」。

光州雙年展今天在主展覽館舉行記者座談會，雖然此次記者會主要是介紹展覽陳設、概念，不過在記者問答環節，第一題就被問到這次台灣館名稱事件。光州雙年展代表理事尹範模表示，「原本希望今天大家能把焦點放在主展覽上，但從第一個問題就提到展館（Pavilion）問題，實在令人有些尷尬」。

尹範模也說：「對於演變成現在這樣的狀況，真的感到非常抱歉與遺憾，直到最後都希望能夠跟中國館一起合作，但最終演變成撤展，真的很可惜。」

尹範模指出，也很擔心這會演變成與中國之間的外交問題，「一直希望千萬不要發展成那樣，但正如我所擔心的，最終與中國產生了不愉快的情況，真的感到很尷尬也很遺憾」。

這次光州雙年展主題為「你必須改變你的人生」，光州雙年展藝術導演何子彥表示，「遺憾的是，人類的注意力似乎總是被那些劇烈發生的改變、或是突然發生的改變所吸引」。

何子彥表示，藝術以一種深刻、緩慢且持久的方式改變著人類，「我們這次雙年展正是要放慢我們的注意力，讓我們去感知、增加我們對藝術本質的敏銳度，我相信今天大家聚集在這裡都是為了藝術，希望能夠尊重藝術的本質」。