日本製紙八代廠拆煙囪一度失火 熔斷作業冒火球

日本熊本縣7月底的強震重創日本製紙八代廠，造成廠內其中一座大型煙囪倒塌、9人罹難。日本製紙昨天拆除另一座煙囪期間突然起火，火勢在約6小時後，也就是今晨撲滅。

「每日新聞」報導，日本製紙說明，這次起火的煙囪並非是在地震倒塌的煙囪。昨天的火災發生當時，正在拆除前緣受損的煙囪，並切斷煙囪前緣下方殘存的結構物，並用起重機吊下。

日本放送協會（NHK）報導，位於熊本縣八代市的日本製紙八代廠昨天發生火警，高度110公尺的煙囪冒出烈焰。

日本製紙說明，這次發生火災的是高度110公尺、強化塑膠製的煙囪，起火當時，10名受日本製紙委託施工的人員正在燃燒瓦斯，進行熔斷作業，以切斷金屬等材料，目前尚不清楚熔斷作業與起火的關聯，之後將全面配合警消調查。

日本製紙也表示，原定計劃在本月中旬左右拆除這座煙囪，不過受到這次火災影響，將視狀況判斷拆除時程。

警方表示，施工現場當時正在切斷包圍煙囪的鐵柱。而警方計劃在本月7日之後與消防單位調查詳情。

熊本電視台（TKU）報導，消防單位與日本製紙表示，當時有10名作業人員參與拆除工程，所幸無人受傷。

日本政府今天第一次召開新設的「重建復興本部」會議，討論熊本的災後重建。日相高市早苗在會中指示相關閣員全力投入重建復興，像是盡早實行先前彙整的支援方案以協助災民重拾生活。

高市也在會中提到，為了振興受地震衝擊的九州觀光，中央將提供「加油優惠」，補助觀光客部分住宿費用，這項措施將在10月1日開始。熊本縣知事木村敬也以線上方式與會。