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「從未經歷過的感覺」出門看牙醫突遭雷劈 他沒受傷嗨喊：去買彩券
美國紐約史泰登島（Staten Island）一名男子在上周風暴中出門看牙醫時，遭閃電擊中腳掌位置，大門攝影機拍下驚險瞬間。
據WABC電視台（WABC）9月2日報導，事主法米（Thomas Fahmy）當時正步出家門、準備前往牙醫診所，閃電突然劈中他的腳部位置。他向記者憶述感受：「閃電擊中我的一刻，全身湧現從未經歷過的感覺——刺痛、麻木、痛楚，還有一陣灼燒感覺。」
法米當晚留醫觀察，慶幸未有燒傷。他說：「沒有燒傷，我做了多次全身檢查，完全沒有燒傷痕跡。周日我去教堂，向上帝說聲多謝。」
劫後餘生，法米上周六買一張兆彩（Mega Millions）彩券，碰一下運氣。
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文章授權轉載自《香港01》
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