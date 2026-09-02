為治尿失禁竟用快乾膠封尿道！41歲男出事送醫 體內赫見「10公分膠棒」

為了治好困擾自己一個月的尿失禁，伊朗一名男子竟自行將快乾膠滴進尿道，試圖靠自己「封住」尿道。他原本以為這樣能解決漏尿問題，沒想到最後卻讓自己完全無法排尿，在就醫以後從陰莖取出一根近10公分長的硬化膠塊。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名41歲男子原本有膀胱控制困難的問題，出現漏尿情形，於是異想天開地用快乾膠堵住尿道。起初雖然看似有效，但在四天後男子就因排尿感到灼熱疼痛，尿量也逐漸減少。

男子排尿情形持續惡化，等到他就醫時，已經完全尿不出來。這種「急性尿滯留」可能造成腎臟不可逆的損傷，甚至引發嚴重感染，是需要立即處理的醫療急症。

醫師原本嘗試以膀胱鏡檢查尿道與膀胱，卻發現通道已被徹底堵死。醫療團隊檢查後發現，男子的尿道裡竟有一大塊已經硬化的殘膠，陰莖前端也能看到幾塊乾燥硬化的膠塊。最後，醫師只好在陰莖頭部做出切口，並以生理食鹽水沖洗尿道約15分鐘，讓膠塊與尿道壁分離，並用鉗子將整塊10公分長的硬化快乾膠取出。

手術後，男子很快就恢復正常排尿，也在六周後恢復健康。醫師提醒，快乾膠若卡在耳朵或鼻腔，有時可用溶劑處理，但如果進入尿道，絕對不能自行使用丙酮等溶劑，否則可能進一步傷害尿道與膀胱內壁。