快訊

玩真的？美商務部長：評估開徵新晶片關稅 赴美設廠可減免

日職／孫易磊平手登板後援2局無失分 最快155公里奪第5次中繼成功

為治尿失禁竟用快乾膠封尿道！41歲男出事送醫 體內赫見「10公分膠棒」

聽新聞
0:00 / 0:00

為治尿失禁竟用快乾膠封尿道！41歲男出事送醫 體內赫見「10公分膠棒」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子想自己處理漏尿問題，竟用快乾膠封住尿道。示意圖／ingimage
男子想自己處理漏尿問題，竟用快乾膠封住尿道。示意圖／ingimage

為了治好困擾自己一個月的尿失禁伊朗一名男子竟自行將快乾膠滴進尿道，試圖靠自己「封住」尿道。他原本以為這樣能解決漏尿問題，沒想到最後卻讓自己完全無法排尿，在就醫以後從陰莖取出一根近10公分長的硬化膠塊。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名41歲男子原本有膀胱控制困難的問題，出現漏尿情形，於是異想天開地用快乾膠堵住尿道。起初雖然看似有效，但在四天後男子就因排尿感到灼熱疼痛，尿量也逐漸減少。

男子排尿情形持續惡化，等到他就醫時，已經完全尿不出來。這種「急性尿滯留」可能造成腎臟不可逆的損傷，甚至引發嚴重感染，是需要立即處理的醫療急症。

醫師原本嘗試以膀胱鏡檢查尿道與膀胱，卻發現通道已被徹底堵死。醫療團隊檢查後發現，男子的尿道裡竟有一大塊已經硬化的殘膠，陰莖前端也能看到幾塊乾燥硬化的膠塊。最後，醫師只好在陰莖頭部做出切口，並以生理食鹽水沖洗尿道約15分鐘，讓膠塊與尿道壁分離，並用鉗子將整塊10公分長的硬化快乾膠取出。

手術後，男子很快就恢復正常排尿，也在六周後恢復健康。醫師提醒，快乾膠若卡在耳朵或鼻腔，有時可用溶劑處理，但如果進入尿道，絕對不能自行使用丙酮等溶劑，否則可能進一步傷害尿道與膀胱內壁。

尿失禁 尿道 陰莖 伊朗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

募得12.6萬接受增大手術 自稱世界最小陰莖男：終於不會縮進體內

影／讓AI監視器看走眼！這件「醜夏威夷衫」竟能讓人從鏡頭前消失

影／病因不明…一離水皮膚痛到受不了 印度少年泡池塘生活5年

警一查細節愣住…波蘭男亂訂披薩附恐怖威脅 恐關8年

相關新聞

日本IT職缺開價比台灣幽默？包山包海年薪僅60萬 網酸：打發要飯的

全球人工智慧（AI）浪潮持續發燒，相關研發人才身價水漲船高，但日本開出的薪資條件卻意外在台灣科技圈掀起熱議。一名在日本的招募仲介發文徵求「AI工程師」，開出年薪...

「從未經歷過的感覺」出門看牙醫突遭雷劈 他沒受傷嗨喊：去買彩券

美國紐約史泰登島（Staten Island）一名男子在上周風暴中出門看牙醫時，遭閃電直擊腳掌位置，大門攝影機拍下驚險瞬間。

為治尿失禁竟用快乾膠封尿道！41歲男出事送醫 體內赫見「10公分膠棒」

為了治好困擾自己一個月的尿失禁，伊朗一名男子竟自行將快乾膠滴進尿道，試圖靠自己「封住」尿道。他原本以為這樣能解決漏尿問題，沒想到最後卻讓自己完全無法排尿，在就醫以後從陰莖取出一根...

影／病因不明…一離水皮膚痛到受不了 印度少年泡池塘生活5年

只要一離開水面，皮膚就會出現劇烈疼痛，印度西孟加拉邦一名少年就這樣在池塘裡生活了五年。他的故事在網路上引發熱議，連印度富商都忍不住出手相助，協助將他送往孟買接受進一步檢查...

影／讓AI監視器看走眼！這件「醜夏威夷衫」竟能讓人從鏡頭前消失

德國藝術家西蒙．韋克特（Simon Weckert）設計出一件名為「數位迷彩」（Digital Camouflage）的夏威夷衫，靠著一套刻意製造的圖案，竟能讓部分AI監視系統無法辨識穿著者是「人」...

原住民土地運動是恐怖主義？智利超過4年的「緊急狀態」何時告終？

我們眼前這座墓的主人，正是百餘年後Temulemu族人在重新追索這些土地時，最重要的領袖之一。也正是在這個過程裡，一個原本關於「土地究竟如何失去，又應該如何取回」的歷史問題，逐漸被智利政府用另一套語言重新描述。原住民族的土地恢復運動開始與「暴力」、「治安」，乃至於「恐怖主義」連結在一起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。