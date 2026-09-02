影／病因不明…一離水皮膚痛到受不了 印度少年泡池塘生活5年

只要一離開水面，皮膚就會出現劇烈疼痛，印度西孟加拉邦一名少年就這樣在池塘裡生活了五年。他的故事在網路上引發熱議，連印度富商都忍不住出手相助，協助將他送往孟買接受進一步檢查。

據ODDITYCENTRAL報導，16歲的謝赫（Iqbal Sheikh）住在穆爾希達巴德（Murshidabad）。過去五年來，他的皮膚出現難以忍受的灼熱疼痛，為了緩解疼痛，他只好泡在池塘裡生活。

雖然家人曾多次帶他到醫院接受檢查，甚至連各種偏方都試過，卻還是沒有人知道他究竟患了什麼病。謝赫甚至開始相信，自己的遭遇可能是「精靈、仙女或其他超自然存在」造成的。

近日，一段拍到他泡在水中、只露出脖子以上的影片在網路上瘋傳，引發網友熱烈討論。有Reddit網友認為，少年罹患的可能是一種罕見疾病「紅斑性肢痛症」（erythromelalgia）。這種疾病通常影響腳部，但也可能出現在身體其他部位，常見症狀包括皮膚灼熱感與發紅。目前醫學界仍不清楚這種疾病的形成病因，部分專家認為可能與遺傳有關。

謝赫的故事瘋傳後，引來印度富商阿南特．安巴尼（Anant Ambani）的注意。據報，安巴尼特地安排專人，將少年送往約1300英里（約2100公里）外的孟買，希望能幫他找出病因、提供治療。然而目前醫療團隊還沒有找出解決方法，在找到治療方法前，少年可能還需泡在水中生活一陣子。