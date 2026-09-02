日本IT職缺開價比台灣幽默？包山包海年薪僅60萬 網酸：打發要飯的

全球人工智慧（AI）浪潮持續發燒，相關研發人才身價水漲船高，但日本開出的薪資條件卻意外在台灣科技圈掀起熱議。一名在日本的招募仲介發文徵求「AI工程師」，開出年薪300萬至550萬日圓（約合新台幣60萬至110萬元）的待遇，工作地點位於大阪或愛知，且要求具備多種程式語言與深度學習專案經驗。貼文隨後被知名粉專「科技工作講」轉載，引來眾多台灣工程師朝聖，直呼「日本人開的薪水比台灣人還幽默」、「扣完稅可能比台廠作業員還少」。

根據招募貼文內容，該職缺標榜工作地點為大阪或愛知縣，支援遠端辦公且僅需一次面試即可錄取。然而，細看職務內容卻相當繁重，涵蓋AI與大數據分析、生成式AI平台搭建、系統導入支援、模型開發與效能微調，以及人臉辨識專案。而該專業門檻也不低，要求具備半年以上程式開發經歷，熟悉Java、Python、JavaScript或R語言，擁有SQL資料庫操作及機器學習專案實績；外籍人士更需具備1年以上日本IT實務經驗與日檢N2以上溝通能力。

令業界跌破眼鏡的是，具備上述條件的年薪待遇僅落在300萬至550萬日圓之間。換算目前匯率，最低年薪僅約新台幣60萬元出頭，若再扣除日本高額的住民稅、所得稅與社會保險，實際入袋金額更加拮据。

貼文曝光後，不少工程師與海外工作者紛紛開酸，直言「台灣手搖店店長或知名半導體廠作業員年薪都輕鬆超過這個數字」、「日本連鎖超商店員年收都有兩百多萬日圓，請專業AI人員居然只給300萬」、「包辦前後端加模型調校，換算月薪簡直是在打發要飯的」。

部分過來人分析「如果是十幾年前日圓匯率0.38的時代還說得過去，現在扣完房租跟生活費根本難以生存」、「這種開價大概只能吸引剛畢業、單純想洗日本簽證的新人，或是轉包給其他海外地區」。也有資深從業人員感嘆「這非常具體地解釋了為何日本軟體與AI發展相對積弱不振」、「給這種薪水難怪留不住頂尖技術人才，完全是傳統終身雇用制下的骨折價」。