英街頭驚現袋鼠！司機幽默問候：非本地人？ 揭秘英野生袋鼠歷史

英國康沃爾（Cornwall）發生1宗令人哭笑不得的野外奇觀。1名當地傳統餡餅店老闆在早晨開車上班途中，竟在馬路中央遇上一隻活生生的「澳洲小袋鼠」（Wallaby）在街上蹦蹦跳跳。面對這隻離奇出現在幾千公里之外的外來客，這位司機沒有驚慌，反而慢駛護送，更在旁邊搖下車窗向牠拋出一句極具英式幽默的問候：「哈囉，你應該不是本地人吧？」影片隨即在網上瘋傳。

上班奇遇：英國街頭驚現澳洲袋鼠

綜合報道，康沃爾小鎮利斯卡德（Liskeard）餡餅店「Original Cornish Pasties」東主韋勒（Scot Weller）清晨開車前往工業區準備工作，途中發現前方路中央有一隻動物正在移動。起初他以為是一隻流浪狗，當他駛近仔細一看才發現竟然是一隻袋鼠！

當時韋勒後面已有汽車駛來，他擔心這隻袋鼠會被車撞到，於是決定開著警示燈慢駛尾隨護送。當袋鼠跳上行人路稍作停歇時，韋勒將車駛到牠旁邊，搖下車窗對牠說了一句：「哈囉，你應該不是本地人吧？」。

這隻小袋鼠隨後轉入一條小路，往當地的Co-op超市方向離去，消失在小鎮小巷中。根據《Daily Mirror》與《Falmouth Packet》報道，韋勒事後回想表示，看到牠獨自在外面有點心酸，因為最近天氣酷熱，牠可能沒什麼東西好吃，他當時只覺得「可憐的孩子，牠迷路了」。

撥打求助熱線報案：接線員一頭霧水

韋勒隨後撥打101非緊急求助熱線報警，但接線員顯然對街上出現袋鼠一事一頭霧水。韋勒向接線員說：「有一隻小袋鼠在街上」，接線員困惑地確認：「你是指澳洲那種小型袋鼠？好的，收到……」。

德文郡及康沃爾郡警方（Devon and Cornwall Police）證實，當天清晨約6時接獲報告指狄恩街（Dean Street）有袋鼠出沒，警員趕到現場巡邏搜尋，但這隻小袋鼠已不見蹤影。

動物園澄清並非逃跑 英國野生袋鼠種群的歷史真相

這並非康沃爾首次出現袋鼠蹤影。根據當地媒體《CornwallLive》報道，過去幾年當地曾多次有人目擊袋鼠在郊外跳躍。附近的波菲爾野生動物園（Porfell Wildlife Park）隨後澄清，園內所有袋鼠均安全在園內，並無逃脫，意味着袋鼠可能來自私人飼養戶或已在野外生存一段時間。

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文章授權轉載自《香港01》