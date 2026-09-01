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沒錢想落跑！長髮正妹酒吧嗨玩欠6萬 當場被店家抓住「剃頭抵債」

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國曼谷一名女子疑似使用假身分證進入酒吧消費，累積約6萬泰銖（約新台幣5.7萬元）帳單後，由於女子無力支付帳款，最後竟同意讓店員剃掉頭髮抵債。圖／AI生成
泰國曼谷一名女子疑似使用假身分證進入酒吧消費，累積約6萬泰銖（約新台幣5.7萬元）帳單後，由於女子無力支付帳款，最後竟同意讓店員剃掉頭髮抵債。圖／AI生成

泰國曼谷近日發生一起離譜事件，一名女子疑似使用假身分證進入酒吧消費，累積約6萬泰銖（約新台幣5.7萬元）帳單後，據稱試圖未付錢離開，遭店員攔下。由於女子無力支付帳款，最後竟同意讓店員剃掉頭髮抵債，整個過程還被拍成影片，引發外界對店家處置方式是否合法的爭議。

外媒《New York Post》報導，這名女子過去就被指在泰國曼谷的酒吧、餐廳多次逃單。8月25日，她疑似持假身分證進入當地一家熱門酒吧，消費後累積約6萬泰銖帳款，之後試圖悄悄離開，但很快就被發現並遭店員攔下。

店員要求女子支付帳款，但她當時似乎無力負擔，雙方最後竟達成一項特殊協議，由女子以剃髮作為代價，換取不用報警處理。

影片中可見，身穿白色平口洋裝的女子坐在椅子上，一名男子在鏡頭外與她確認所謂的「頭髮買賣合約」。男子表示，自己並非趁機占她便宜，並稱這是市場價格，還表示會額外增加一些金額。隨後，酒吧工作人員拿起電動理髮器，將女子原本及肩的長髮逐步剃掉，而這些頭髮據稱將被捐出。

事件曝光後，網路上出現兩派聲音，有人認為女子逃單在先，應該為自己的消費負責；但也有人質疑，店家即使遭遇逃單，也不應自行以剃頭作為懲罰方式。

泰國非政府組織「Be One Foundation」創辦人查莉達則認為，酒吧的處理方式已經「做得太過頭」。她表示，店家事後曾主動聯絡該女子並道歉，坦言當時經理是在憤怒及衝動下做出決定，同時表示將聯繫女子家人，討論後續賠償事宜。

查莉達指出，她理解店家需要維持生意，也同情業者面對逃單問題的氣憤，但以這種方式處理仍可能涉及違法。她認為，如果所謂的頭髮買賣合約是在脅迫情況下簽訂，本身就可能無效，而強行剃除他人頭髮，也可能涉及傷害、脅迫甚至非法拘禁等問題。

她透露，泰國社會發展與人類安全部門已被要求調查此事，同時呼籲商家不要以「私刑式」手段取代法律程序。事實上，曼谷今年5月也曾發生一起剃頭事件。一名男子因被指發表嘲弄伊斯蘭經文的言論，引發當地穆斯林不滿，遭群眾包圍並要求剃髮。警方介入後，經過近3小時協調，男子最終道歉，並由警方護送至旺通朗警察局，以確保人身安全。

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