欠租扯出離奇命案…懷孕少女與5人混擠民宿 警搜行李箱驚見「冰封嬰屍」

雅典一間短租民宿驚爆離奇命案！房東原本只是因租客欠租、疑似吸毒而報警，沒想到警方進一步搜查時，竟在行李箱內發現裝有「嬰兒遺體」的容器。現場還有一名懷孕的15歲少女及一名自稱是她伴侶的26歲阿富汗男子，另有一家四口同住。隨著毒品、攝影設備及多項令人費解的細節陸續曝光，這起案件也變得更加撲朔迷離。

據《太陽報》（The Sun）報導，事件發生於希臘雅典基普塞利（Kypseli）一處Airbnb民宿。房東因租客未繳租金，且懷疑屋內有人吸毒，因此通知警方。警員抵達後，發現43歲希臘男子、38歲德國籍妻子、兩名分別9歲及12歲的男孩，另外還有一名15歲少女與26歲阿富汗男子。警方表示，少女與德國女子當時都處於懷孕狀態。

警方在他們身上查獲少量毒品，遂將他們帶回警局問話。之後警員再次返回民宿搜查，發現德國女子和兩名男孩似乎正準備離開，連行李都已經整理妥當。就在檢查行李的過程中，警方意外找到一個玻璃容器，裡面竟藏著一具嬰兒遺體，讓原本的欠租、毒品案件瞬間轉為死亡案件。

更令人震驚的是，當局據報在嬰兒背部發現多處刀傷，部分希臘媒體報導數量超過10處，死因仍須等待完整司法驗屍結果確認。德國女子向警方表示，死去的嬰兒是自己的孩子，並稱遺體曾被放在冰箱保存；然而，她對嬰兒究竟何時死亡的說法前後不一，先稱已經過世兩年，後來又改口說約8個月前死亡。

民宿管理人員也向媒體描述，這群人的相處關係相當難以理解。據報屋內除了嬰兒遺體外，警方還發現性玩具以及一台連接電腦的攝影機；另有媒體消息人士聲稱，9歲男孩與15歲少女被檢查出性傳染病，而12歲男孩則被送往醫院接受進一步檢查。這些資訊目前仍屬媒體引述，警方調查結果尚未全部公開。

這家人原本預訂的民宿據報只登記供兩人入住，實際卻有6人居住約一個月。管理人員表示，後來甚至看到一名9歲男孩從房內走出，讓他對屋內人員之間的關係產生疑問。警方目前不僅扣留相關人士訊問，也對這家人另一處居住約兩年的房產展開搜索，調查嬰兒是否曾從另一處住所被轉移至民宿。

目前，警方正試圖釐清嬰兒的真正身分、父母關係、死亡時間與確切死因，驗屍結果可能成為關鍵證據。43歲希臘男子與26歲阿富汗男子據報可能涉及持有毒品相關指控；至於其他家庭成員，則可能因知悉嬰兒死亡卻未通報而面臨法律責任。

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