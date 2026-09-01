校內摸腿調情還性侵！2寶媽女師痴迷15歲少年 狂傳2.5萬則露骨訊息

美國一名特殊教育教師因多次與未成年學生發生性關係，遭法院判刑12年。這段關係曝光後，警方進一步發現，她還在短短數月內與這名15歲男學生交換約2.5萬則訊息，內容甚至涉及裸露影像及兩人發生性行為的影片，案件細節令人震驚。

據《太陽報》（The Sun）報導，45歲的艾莉森・哈維曼-尼德拉赫（Allison Havemann-Niedrach）是2個孩子的母親，曾任教於紐澤西州Freehold Intermediate School。她在2022年3月開始任教，直到事件爆發前，還曾積極參與地方社區活動。去年4月，她承認在男學生就讀八年級期間，持續約6個月多次與對方發生性關係。

檢方指出，艾莉森對這名少年已達到「痴迷」程度。2024年初，兩人密集交換訊息，數量累計約2.5萬則，當中包含色情照片、影片，甚至留有兩人發生性行為的錄影。警方認為，她的相關行為直到2024年6月遭逮捕後才停止。

事情曝光的契機，來自校內教師察覺兩人的互動異常。學校副校長接獲通報，有人目睹女教師撫摸男學生背部；另一名教師則表示，曾看見她與少年調情，甚至碰觸他的腿。種種舉動引起校方警覺，相關情況隨後被通報給執法單位。

少年當時也曾向朋友透露，自己正在與這名來自海洋郡、已婚的女教師交往。男孩的母親則表示，女兒曾看到弟弟坐在教師車內，並注意到他深夜仍持續傳訊息，因而感到不安。警方介入調查後，少年起初謊稱自己交往的是「教師的女兒」，最後才坦承與這名教師發生性關係。

案件審理期間，少年在法庭發表聲明，形容這段經歷如同「一場噩夢」，並表示自己曾長達兩、三年認為一切都是自己的錯。不過，他最後仍說自己選擇原諒這名教師。艾莉森則在宣判時情緒潰堤，向法庭表示對自身行為深感抱歉，並說少年的寬恕令她深受觸動。

這名教師2017年曾獲選為「40歲以下傑出女性」之一，也是當地社區活躍人士。然而案件曝光後，她與相關組織的關係迅速切割。紐澤西海岸女童子軍發言人也證實，她已不再與該組織有任何關聯。如今，這名曾站在講台上的教師，最終因涉及未成年學生的性犯罪，被判處12年徒刑。