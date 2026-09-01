都市傳說！日本跳軌家屬要賠上億日圓？真相曝光 1情況免責

湖南近日發生一起令人唏噓的「救人反被求償」糾紛。一名老人在棋牌室突然發病昏迷，女店主好心上前攙扶，並協助叫救護車，但老人最終仍不治。沒想到家屬事後竟以「店家有攙扶老人」為由，向店家求償10萬元人民幣（約新台幣47萬元），店家一度賠償1.9萬元人民幣（約新台幣9萬元）。

所幸經過調解及警方介入後，家屬已將款項退還店家。不過事件在網路上掀起討論，也讓一則流傳多年的都市傳說再次受到關注——「在日本，如果有人在商家門口或鐵軌輕生，死者家屬可能反而遭到業者求償高額損失」。

日本鐵路公司真的會向死者家屬求償？

綜合報導，日本將發生在鐵軌範圍內、涉及人員死傷的事件統稱為「人身事故」。一旦發生跳軌輕生或擅自闖入鐵軌等事件，可能造成繁忙路線停駛數小時，數萬甚至十多萬名乘客行程受到影響。

鐵路公司，包括JR各公司、東京地下鐵及各大民營鐵路業者，向相關當事人求償的法律依據，主要建立在《日本民法》第709條的「侵權行為責任」。

依照相關規定，因故意或過失侵害他人權利，或法律上受保護利益者，應負損害賠償責任。若跳軌輕生者生前具有行為能力，其行為客觀上造成鐵路公司營運中斷及財產損失，就可能涉及侵權責任。

網傳動輒賠上億日圓？實際常見約40萬元起

網路上經常流傳「跳軌後家屬會被求償數千萬甚至上億日圓」的說法，不過實際求償金額通常沒有傳言如此驚人。

鐵路公司的損失項目可能包括安排乘客改搭其他鐵路路線的費用、退還特急列車票款或延誤衍生費用，以及列車受損維修、事故現場處理等成本。

根據日本法律事務所整理的實務案例，一般鐵路路線發生人身事故後，鐵路公司提出的求償金額常見約為200萬日圓（約新台幣40萬元）；部分民營鐵路公司，例如京濱急行電鐵，實際提告求償金額甚至可能不到100萬日圓（約新台幣20萬元）。

若事故發生在尖峰時段、造成較大規模營運損失，求償金額則可能提高至600萬日圓（約新台幣119萬元）至800萬日圓（約新台幣159萬元）。

不過，日本許多民營鐵路公司及JR公司在實務處理上，若確認死者家屬經濟困難，或因事件受到嚴重打擊，也可能透過協商降低賠償金額，部分案件則可能在雙方達成一定金額的和解後，不再繼續追討。

家屬一定得賠？「拋棄繼承」成關鍵

值得注意的是，在日本，這類賠償責任原則上屬於死者留下的「生前債務」，並不代表家屬本身就是侵權行為人。

家屬之所以可能收到鐵路公司的求償通知，是因為身為死者的遺產繼承人，在繼承財產的同時，也可能一併承接死者留下的債務。

依日本民法規定，遺族可在得知自己開始繼承後的3個月內，向家庭裁判所辦理「拋棄繼承」。

一旦完成拋棄繼承，家屬將失去繼承死者財產的權利，同時原則上也不必承擔死者留下的債務，包括鐵路公司提出的損害賠償。因此，「死者跳軌，家屬就一定得替他賠錢」並非完全正確，是否繼承遺產及個別案件責任認定，都是關鍵。

失智長者闖鐵軌身亡 家屬也曾遭JR求償

至於當事人生前已無法判斷自身行為的特殊案例，日本最高法院也曾作出重要判決。

2007年，愛知縣大府市一名91歲、患有重度失智症的老翁走失後進入鐵軌，不幸遭JR東海列車撞擊身亡。JR東海之後向老翁85歲的妻子及長子提告，要求賠償列車營運中斷造成的損失720萬日圓（約新台幣143萬元）。

一審名古屋地方法院認為妻子與長子都有監督疏失，判決兩人須負擔賠償責任；案件進入二審後，名古屋高等法院免除長子的責任，並將妻子的賠償金額降低至359萬日圓（約新台幣71萬元）。

案件最後一路打到日本最高法院。最高法院認定，這名患有重度失智症的老翁本身已欠缺責任能力，而家屬在日常生活中也已盡到合理照顧義務；妻子本身年事已高，同樣需要他人照顧，長子又沒有與父親同住，因此兩人都不能直接被認定為法律上的監督義務人。

最高法院最終判決家屬不必負擔賠償責任，也讓這起案件成為日本討論失智症患者事故責任的重要判例。換句話說，即使鐵路公司確實因「人身事故」蒙受營運損失，也不能因此一概要求家屬埋單，仍須視當事人的責任能力、家屬是否具有法律上的監督義務，以及是否已盡合理照顧責任等情況個別判斷。

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文章授權轉載自《香港01》