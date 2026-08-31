男童未完成功課遭教師掌摑突倒地不治 監視器還原驚悚過程

印度安德拉邦維薩喀巴特南（Visakhapatnam）日前發生1宗體罰悲劇。1名年僅6歲的男童疑因未完成功課，在教室內遭到女教師掌摑及訓斥，男童隨後失去意識暈倒，經送醫急救後宣告不治。

家屬事後指控校方事發後未有及時通知，並與當地居民發起抗議，要求查明真相。目前涉事女教師已被警方逮捕，男童確切死因仍待法醫解剖釐清。

監視器還原驚悚過程 男童求饒無果遭老師掌摑

據印度媒體綜合報導，事發於安德拉邦維薩喀巴特南（Visakhapatnam）的1所私立學校，8月20日，年僅6歲的男童普拉奈·特賈（Pranay Teja），疑因未完成功課遭老師訓斥。

從網上流傳的監視器畫面看到，1名身穿黃橙色衣服的女教師，疑因男童未完成功課，粗暴拉拽男童上前，並強行為其解開襯衫紐扣，其間男童不斷揮動手臂向女教師求饒，惟女教師未有理會並持續訓斥，隨後更狠狠掌摑男童臉部。

然而數秒後，男童突然失去意識，直接倒在女教師身上。校方人員隨即為男童進行心肺復甦術（CPR），並將其緊急送往附近的英王佐治醫院（King George Hospital）。醫生證實，男童在抵達醫院前約30分鐘已經失去生命跡象，宣告不治。

校方未第一時間通知家屬

更令人憤怒的是，校方在事發後並未在第1時間主動通知家屬。男童父親（Krishna Prasad）直至中午接獲1名在學校附近工作的廚師的電話，才驚覺兒子已經昏迷送院。家屬趕抵醫院後，獲悉兒子已不幸身亡。死者父親悲痛表示，兒子出門前身體非常健康，前1天晚上還在正常玩耍。

男童家屬及當地居民隨後在醫院及學校外聚集抗議，要求當局嚴厲懲處涉事女教師及校方管理層。家屬進一步指控，該校教師使用暴力體罰學生並非第1次發生，過去已有多名學童遭受類似對待。

涉事女教師被捕 依過失致死及虐童罪提控

涉事女教師 D. Kusuma 隨後被警方拘捕，當局依《青少年正義法》第75條（虐待兒童）及《印度法典》第105條（過失致死罪）提控，法庭已下令將其關押14天。

當地警方表示，收到家屬正式提告後，案件已依《印度公民安全法》（BNSS）第194條正式立案調查。目前男童的遺體已移送至法醫單位解剖，以釐清確切死因。

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文章授權轉載自《香港01》