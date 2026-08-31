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法國裝1台冷氣要花10萬！他到日本見價錢想哭：有包室外機？

聯合新聞網／ 綜合報導
在法國安裝冷氣不僅極度昂貴，還需要漫長的等待。圖為法國巴黎一所學校外牆掛著一條寫有「教室裡35度，太熱了！必須盡快處理」的布條。 法新社
在法國安裝冷氣不僅極度昂貴，還需要漫長的等待。圖為法國巴黎一所學校外牆掛著一條寫有「教室裡35度，太熱了！必須盡快處理」的布條。 法新社

據日媒「Hint-Pot」報導，經營YT頻道「Macaron Chan南法鄉下女孩」的一家人，日前為避暑，由歐洲回到日本。當法國籍丈夫走進日本家電量販店時，看見冷氣專區標示「主機含標準安裝費約16萬日圓（約台幣3萬2千元）」，當場大喊「我好想哭！」，甚至難以置信地多次確認這是否只是室內機價格、室外機是否得另購，對日本平價且包辦安裝的服務感到異常羨慕與衝擊。

這份強烈震驚來自法國極度昂貴且漫長的裝機現況。由於近年法國受熱浪侵襲，Macaron Chan一家人出發前在當地訂購了2台冷氣，包含施工在內的總費用竟高達約100萬日圓（約台幣20萬元）。

除了冷氣在當地普及率低讓售價居高不下外，法國單台安裝工錢就要1,500至3,000歐元（約台幣5萬5千元至11萬元）。加上當地建築多為厚實的石牆，在牆上鑽孔與裝配管線難度極高，即使在盛夏訂購冷氣，安裝竟要苦等到11月。

此報導引起日本網友熱烈討論歐洲特殊的景觀與法規限制。有網友指出，法國等歐洲國家為了維持街景美觀連紗窗都不裝，導致蚊媒傳染病激增，室外機更常面臨政府嚴格的景觀管制、甚至直接駁回申請。

另一派網友則直言，巴黎歷史建築陽台根本不可能核准掛室外機，但面對全球暖化「保命遠比美觀重要」，歐洲各國勢必得調整思維，更慶幸日本擁有普及且效率極高的空調環境。

冷氣 法國 日本 歐洲 高溫 極端氣候

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