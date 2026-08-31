48歲日本好色醫生偷吃已婚護士 勸對方離婚釀悲劇…下場超慘

婚外情不僅摧毀家庭，更可能將苦心經營的事業一同拖垮。近日日本東京就有一名48歲男醫生在診所業務穩定、家庭美滿之際，因與一名已婚護士發展不倫關係，最終賠上了婚姻，更令診所營運陷入倒閉邊緣，加上一連串錯誤決定，令他的事業與生活徹底顛覆！

據日本媒體《The Gold Online》報導，一名48歲的男醫生M先生，在東京都內經營診所，開業3年診所業務逐漸穩定，亦與妻子及兩名女兒過著美滿生活。然而，一切在他聘用了一名42歲的新人護士O小姐後，開始出現翻天覆地的變化。

M先生雖然知道O小姐已婚，育有兩名子女，仍對她一見鍾情。兩人偷偷約會喝酒，O小姐更經常與M先生抱怨丈夫的不是，久而久之M先生逐漸被O小姐吸引，更輕率地多次勸她「不如離婚」。在某次酒醉後，兩人發生婚外情，M先生更因沉迷與O小姐共處，忘記通知妻子會遲歸。

事隔不久，M先生收到O小姐丈夫透過律師發出的通知書，要求支付300萬日圓（約新台幣60萬元）的慰謝料（損害賠償金）。雖然M先生有能力支付，但因平日聽慣O小姐對丈夫的抱怨，不甘心如數支付，於是聘請律師處理，最終以150萬日圓（約新台幣30萬元）達成和解，並簽署和解協議書。與此同時，O小姐亦向丈夫提出離婚調停（即日本的家事調解制度，由調解委員介入協商，希望雙方達成協議，和平分開，並非正式離婚訴訟），而M先生更為她墊支了律師費。

正當M先生以為事件告一段落時，真正的麻煩才剛剛開始。O小姐的丈夫在調停中提出，O小姐作為「有責配偶者」（即有婚外情一方），原則上不獲准離婚。根據日本法律，有責配偶者的離婚請求原則上不被接納，除非符合沒有未成年子女、已分居一段時間等特殊條件。而M先生以為支付了慰謝料（損害賠償金）便能解決問題，誰不知早前他與O小姐丈夫簽署的和解協議書，反而成為證明婚外情的鐵證，O小姐的辯解不攻自破。

離婚調停過程中，O小姐更因拒絕讓丈夫探望孩子，被法庭指責，最終離婚調停失敗，O小姐陷入絕望，轉而將怒氣發洩在M先生身上，指責他當初不應鼓勵她離婚，眼看M先生根本沒有離婚的意欲，O小姐更威脅要向M先生的妻子揭露婚外情，並成功透過護士聯絡上M先生的妻子。

M先生對自己墊支O小姐律師費用卻換來指責感到不滿，向自己的律師質問，結果律師因不滿他的態度而主動辭任。事件迅速在診所及社區傳開，其他護士及員工相繼辭職，診所最後只剩M先生與O小姐兩人，並天天在病人面前大吵大鬧，成為病人間流傳的笑柄，最終不僅兩人雙雙婚姻破裂，就連苦心經營的診所亦因員工相繼離職而名存實亡，事業與生活徹底顛覆。

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文章授權轉載自《香港01》