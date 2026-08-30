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驚人收入曝！85歲女星進軍成人平台 貼身運動服狂撩：測測你的耐力

聯合新聞網／ 綜合報導
85歲的資深美籍女星唐娜米爾斯（Donna Mills）曾以經典肥皂劇《朱門恩怨》衍生劇《Knots Landing》紅極一時，如今她跨界挑戰成人訂閱平台OnlyFans。圖／截自IG@thedonnamills
85歲的資深美籍女星唐娜米爾斯（Donna Mills）曾以經典肥皂劇《朱門恩怨》衍生劇《Knots Landing》紅極一時，如今她跨界挑戰成人訂閱平台OnlyFans。圖／截自IG@thedonnamills

85歲的資深美籍女星唐娜米爾斯（Donna Mills）曾以經典肥皂劇《朱門恩怨》衍生劇《Knots Landing》紅極一時，如今她跨界挑戰成人訂閱平台OnlyFans，短短不到一個月便斬獲「六位數美金」的驚人收入！身為美魔女始祖，她不靠極端裸露，而是以惹火暗示與絕佳保養驚艷全網，甚至大方回應粉絲的特殊癖好需求，投下娛樂圈震撼彈。

據紐約郵報《PageSix》報導，唐娜米爾斯近日與經紀公司Creators Inc.合作開通個人專頁，並在該公司的廣播節目中證實了這筆驚人的豐厚進帳。談及轉戰訂閱平台的契機，米爾斯坦言現代世界變化太快，自己正積極融入新時代，並認為能與粉絲直接互動帶來極大的滿足感。

她不僅將這份模特兒性質的工作視為享受，更揭露自己收到了許多戀足癖粉絲的奇特要求，希望看她拍攝「腳踩葡萄」的特定影片。對此她幽默表示：「我試過自拍，但發現根本無法一邊踩葡萄一邊拿攝影機，不過我很快就會認真製作出讓大家滿意的專業版本。」

不同於該平台常見的赤裸風格，米爾斯的頁面走的是「高段位暗示」路線。訂閱者除了能一窺她素顏與日常生活的真實樣貌，還能付費解鎖更具視覺衝擊力的內容。在一張身穿貼身運動服的照片旁，她打趣寫下：「以防你需要測試一下自己的耐力」；另一支展示身段的影片中，她更自信宣示：「我現在年紀是大了點，但如果你看不出來的話，我依然非常軟Q。」各種大膽又帶點調侃的互動，展現出她寶刀未老的極致魅力。

除了不吝嗇展現好身材，她更在其他動態中頻頻大秀神秘感，賣關子暗示要「給粉絲帶點新花樣」，並驕傲直言就算到了這個歲數，自己身上卻「還有不少獨門絕招」沒亮出來。

現年85歲卻依然擁有勻稱體態，米爾斯自律的生活習慣功不可沒。身為舞蹈演員出身的她曾透露，自己嚴格實行低碳水化合物飲食，堅決遠離麵包、甜點與冰淇淋，並補充大量蛋白質來維持肌肉線條與身體彈性。

除了飲食與運動，她的凍齡美貌也常引發外界好奇。據知情人士透露，米爾斯極少進行整型手術或微整，因此至今仍保有80年代的自然風采與神韻。面對各界的凍齡秘訣追問，她甚至會幽默打趣道，其實是自己私房釀造的曼德維爾葡萄酒（Mandeville wine），才讓她始終保持在最佳狀態。這股獨特又不服老的自信，正成為她征服新世代平台的終極武器。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女星 OnlyFans 模特兒 平台

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