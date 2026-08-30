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機場免稅店反而貴！資深空姐列「12種避雷清單」：自備才不虧

聯合新聞網／ 綜合報導
資深空服員提醒旅客出國前預先備齊隨身生活用品，避免在機場臨時購買高溢價商品。聯合報系資料照
資深空服員提醒旅客出國前預先備齊隨身生活用品，避免在機場臨時購買高溢價商品。聯合報系資料照

準備搭機出國時，若臨時發現遺漏物品，不少旅客習慣在航廈內的免稅店或超商應急採購。然而，這些看似便利的機場商品，售價大多高於市價，品質也未必理想。擁有12年飛行資歷的資深空服員卡琳（Carin Ryan），特別點名「12類絕不建議在機場臨時入手」的日常物品，提醒旅客出發前及早備妥，不僅能守住荷包，更能大幅提升飛行舒適度。

據《Travel + Leisure》報導，卡琳結合長年的機艙執勤觀察，逐一剖析航廈內高溢價且實用性不高的常見商品。

瓶裝水與點心

航廈內的瓶裝水定價普遍偏高，建議隨身攜帶空水瓶，待通過安全檢查後，再利用候機室的飲水設施裝水；點心與運動飲品則可事先在家分裝成小點心或攜帶電解質沖泡粉，省錢又健康。

薄毯與臨時頸枕

機艙冷氣強勁，但機場販售的毛毯或臨時頸枕多半支撐力不足且收納不易。旅客不妨自備可機洗、支撐度高的高品質頸枕，或隨身攜帶連帽輕便外套保暖。

實體書籍、單用充電線與耳機

機場書店選書有限且折扣少，改用電子書閱讀器能大幅減輕隨身重量；充電線容易遺落，但機場售價常翻倍，備好一條多合一傳輸線即可應付多種裝置。耳機方面，選擇耳罩式耳機較不易遺失在座位縫隙，但需留意音量，避免錯過機上廣播。

香水與盥洗、保養品

臨時在航廈購買正裝容量不僅容易超出隨身行李液體管制限制（單瓶100ml以下），也會增加行李重量。建議使用分裝隨身瓶，攜帶個人愛用品即可。

常備成藥與備用袋

機場販售的非處方單包裝成藥單價偏高，出發前備妥個人習慣的常備急救藥包更安心；若擔心伴手禮超重或裝不下，隨身預備可折疊的高耐重拉鍊收納袋，比起購買機場高價紀念購物袋實用許多。

儘管資深空姐提出的清單是針對歐美機場的高物價而寫，不過各國機場的定價策略仍有差異。舉例而言，部分國際機場免稅專櫃的品牌保養品與香水，因免除營業稅與關稅，換算後的定價仍優於市區百貨專櫃，依然吸引不少特定族群採購。

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